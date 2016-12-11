سه هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی در استان قزوین پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین زکی زاده شنبه شب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: از سوی ۱۶ بانک عضو وشرای عالی بانکهای استان در هشت ماهه امسال میزان منابع به ۸۳۰۰ میلیارد تومان و مصارف به ۹۷۰۰ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: میزان منابع استان ۱.۷ درصد و مصارف حدود دو درصد رشد داشته است و امسال در هشت ماهه امسال ۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده است.

زکی زاده بیان کرد:۷۵ درصد تسهیلات پرداخت شده در استان در بخش سرمایه درگردش و ۲۵ درصد در بخش سرمایه ثابت بوده است.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قزوین گفت: در سامانه بهین یاب تا امروز ۴۲۱ بنگاه اقتصادی توانسته اند ۲۸۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کنند.

زکی زاده اظهارداشت: در بخش پرداخت مستقیم و ابلاغیه معاون اول رئیس جمهور به واحدهای تولیدی هم ۷۶۲ واحد مجموعا ۷۸۲ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

افزایش هشت درصدی صادرات استان

وی با اشاره به میزان صادرات استان هم گفت: در هشت ماهه امسال بیش از ۲۶۵ میلیون دلار کالا از گمرک استان به خارج از کشور صادر شده که که شاهد رشد هشت درصدی بودیم.

مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی و بین الملل استانداری قزوین اضافه کرد: نرخ بیکاری در تابستان در کشور ۱۲.۴ درصد و در استان ۱۱.۶ درصد است که از میانگین کشوری پاین تر هستیم.

وی در خصوص اشتغال ایجاد شده در استان هم گفت: علیرغم تعدیل حدود ۴ هزار نیرو و دو هزار بازنشسته با اقدامات انجام شده و بهبود فضای کسب و کار تعداد ۸۱۳۴ بیمه شده جدید در استان داشتیم که مشغول به کار شدند.

۶۰ واحد بحرانی در استان قزوین

زکی زاده اضافه کرد: در حال حاضر بر اساس آخرین آمارهای اعلام شده تعداد واحدهای بحرانی استان ۶۰ واحد است که این واحدها ۵۳۸۲ کارگر داشته اند.