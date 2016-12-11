صنعت کفش در استان قزوین برند سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید خانپور شنبه شب در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد اظهارداشت: در بازدید استاندار و مسئولان اقتصادی استان از خوشه صنعتی کفش دانسفهان با قابلیت های این واحد تولیدی آشنا شدیم.

وی افزود: جایگاه قانونی خوشه های صنعتی در ماده ۳۹ قانون برنامه چهار م توسعه دیده شده و ایجاد این خوشه ها از طریق تقویت صنایع کوچک و متوسط و برقراری پیوند آنها با صنایع بزرگ برای ارتقاء توان رقابتی مطرح شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین اضافه کرد: در سه سال اخیر ۳۸۹ خوشه صنعتی در کشورشکل گرفته که امکان سنجی ۱۴۵ خوشه انجام شده و ۴۵ خوشه در حال اجراست و ۶۸ خوشه نیز خاتمه یافته است.

خانپور بیان کرد: در استان قزوین خوشه های بسته بندی، فرآوری انگور، قطعات خودرو، زیتون، مواد شوینده، شیرینی سنتی، فرش و گلیم و آجر شکل گرفته و خوشه کفش دانسفهان در حال دریافت مجوز است.

وی تصریح کرد: در شهر دانسفهان که استعداد کشاورزی هم دارد خوشبختانه با فعال شدن کسب و کار و تجمع فعالیتها در تولید کفش شاهد فعالیت اقتصادی مهمی در این منطقه هستیم.

برند سازی کفش دانسفهان

خانپور اضافه کرد: در دانسفهان ۱۵۰ واحد تولیدی کفش دایر شده که یک واحد مردانه و یک واحد بچه گانه و مابقی تولید کفش زنانه است و در هر واحد بین ۵ تا ۱۵ نفر هم مشغول کار شده اند.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: در این کارگاهها که ظرفیت خوبی برای ایجاد اشتغال و درآمد در شهر دانسفهان دارند با مشکلاتی هم روبرو هستیم که با رفع آنها می توان به اقتصادی شدن این فعالیت مهم تولیدی کمک کرد.

وی اظهارداشت: مشکل تامین مواد اولیه، کامل نبودن زنجیره فروش تولیدات، پایین بودن سطح دانش کارگران و کارفرمایان، نداشتن برند محصول، نبود برنامه ریزی برای بازار فروش و طراحی محصول، بازگشت سرمایه در مدت سه تا شش ماه و نداشتن جواز کسب از مشکلات جدی این خوشه صنعتی است که مانع حضور فعالان این عرصه در نمایشگاههای عرضه مستقیم نیز شده است.

خانپور گفت: با تشکیل تعاونی خرید مواد اولیه، پرداخت تسهیلات سرمایه درگردش، برگزاری دوره آموزشی تخصصی مهارت آموزی برای کارگران، ایجاد برندمحصول، راه اندازی فروشگاههای عرضه مستقیم کالا، کمک به حضور در نمایشگاههای داخلی و خارجی از پیشنهاداتی است که می تواند به رونق این صنعت کمک کند و این شهر را به یک قطب تولید کفش در کشور تبدیل کند.