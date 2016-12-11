پلتفرم خودروی ملی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت، مراسم رونمایی از خودروی ملی با حضور دکتر محمدحسن شجاعی فرد، رئیس دانشکده و پژوهشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت و جمعی از اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشکده مهندسی خودرو برگزار شد.

شجاعی فرد در این مراسم گفت: اجرایی شدن این طرح، صنعت خودروی ما دیگر به مونتاژ روی نخواهد آورد و دیگر بحث استقلالی خواهد بود که نصیب این صنعت می شود.

وی در خصوص ویژگی های این طرح افزود: پلتفرم خودرو، عملا بخش اصلی یک خودرو را شامل می شود که دارای این قابلیت است که چند مدل مختلف بدنه و تزیینات داخلی مناسب روی آن سوار شود و به صورت مدلهای مختلف خودرو به بازار معرفی شود.

رئیس دانشکده مهندسی خودروی دانشگاه علم و صنعت بیان کرد: طراحی پلتفرم خودروی ملی از سال ۱۳۹۱ در دانشگاه علم و صنعت ایران آغاز شد و هم اکنون کل تزئینات داخلی و خارجی و طراحی بدنه تا آخرین مرحله طراحی جزئیات، پیش رفته و انجام شده و این پلتفرم قابلیت ارائه تا ۲۵ محصول را داراست.

وی گفت: در این پروژه کلان که برای اولین بار در کشور در این سطح گسترده طراحی و اجرا شده است، ایمنی خودرو و به ویژه طراحی ای که در قسمت بدنه فلزی انجام شده، در حد ستاره های جهانی است.

شجاعی فرد تاکید کرد: هدف گذاری اولیه در این طرح، چند شرط بود از جمله اینکه قیمت خودرو نباید بیش از ۱۲ هزار دلار باشد و از طرف دیگر خودرویی تولید شود که به لحاظ کیفیت، از قابلیت صادرات به اروپا برخوردار باشد.

پروژه طراحی پلتفرم ملی خودرو در راستای ارتقای ارتباط دانشگاه و صنعت خودروی کشور و با هدف بومی سازی طراحی پلتفرم خودرو به کنسرسیوم دانشگاهی متشکل از دانشگاه های علم و صنعت ایران، امیرکبیر، خواجه نصیر و تهران ابلاغ شده بود که تنها دانشگاه علم و صنعت ایران موفق به انجام طراحی و آماده سازی نمونه آزمایشگاهی پلتفرم خودروی ملی شد.

اهداف اصلی این پروژه دستیابی به دانش ملی طراحی پلتفرم خودرو، ایجاد ساختار مناسب برای طراحی پلتفرم، ساخت نمونه های اولیه پلتفرم طراحی شده، دستیابی به تکنولوژی روز و قابل صدور، محدود کردن هزینه های محصول در حدود تعیین شده، تربیت نیروهای متخصص، مناسب سازی فرایند طراحی خودرو و نهایتا جهانی شدن صنعت خودروی کشور بوده است.

هم اکنون نمونه نیمه صنعتی و پایلوت پلتفرم خودروی ملی در انتظار استقبال خودروسازان برای تبدیل به نمونه صنعتی و تولید انبوه است.