نمایشگاه بزرگ نقاشی طبیعت بیجان وحیوانات راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه گروهی که عنوان به خصوصی را یدک نمی کشد از این تعداد هنرمند یکی در نقش آموزگار و ۱۸ جوان دیگر هنرجوی نقاشی اند و ۵۰ اثر را گرد آورده اند تا نگاه خود را به مخاطب ارایه دارند.

سمانه ذوالفقاری که در این نمایشگاه آثار هنرجویان نقاشی خود را به نگارخانه سروناز آورده پیرامون این گردهمایی هنری به خبرنگار مهر می گوید: آثار این نمایشگاه به چند دسته موضوعی تقسیم می شوند.

این هنرمند که متولد ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ است و بعد از تکمیل دوره هنرستان و فارغ آمدن از رشته گرافیک نقاشی را به طور خصوصی نزد استادات برجسته شیوه رئال در تهران آموخته با بیان اینکه آثار به نمایش در آمده در این آوردگاه هنری حیوانات، طبیعت بی جان و چهره غالب موضوعات انتخابی هنرجویان اوست، عنوان کرد: در آین آثار موضوع در راستای نمایش تکنیک اجرایی است به همین خاطر هنرجو موضوع را فارغ از بار معنایی و نشانه شناسی به دور از انتقال حس موضوعی و فقط در راستای بازنمایی قدرت طراحی انتخاب کرده اند.

ذوالفقاری در عین حال توجه به این نکته را ضروری می داند که پدیدآورندگان این آثار هنرجویانی هستند که در ابتدای راه هنر قرار دارند تا شاید لذت دیدن را افزون می سازند.

او با این توضیح درباره خود که از سال ۱۳۹۱ در شهر شیراز تدریس و انتقال آنچه در توان دارد را به هنرجویان نقاشی را دنبال می کند، ادامه می دهد: از نام هنرجو پیداست، جویای هنر هستند و برای رسیدن به درجات بالای هنر نیاز به تلاش و کپی برداری از آثار نقاشان بزرگ را دارند.

ذوالفقاری این نمایشگاه گروهی را حاصل تلاشی یک ساله عنوان کرده و می افزاید: هنرجویان من برای برپایی هرچه باشکوه تر این نمایشگاه و نشان دادن هنر از تکنیک های مداد و کنته بهره جسته اند.

او درخصوص انتخاب سوژه حیوان در نقاشی های هنرجویان حاضر در نمایشگاه یادشده، اظهار کرد: از دوره غارنشینی حیوانات همراهان انسان ها بوده اند، حال وقتی مخاطب در مقابل تابلویی از حیوانات قرار می گیرد و نگاه می کند دنیایی از سادگی و بی آلایشی را می بیند؛ تصویری که هیچ گونه غلو و دوگانگی در آن نیست و چهره واقعی و آنی خود حیوان را به تماشا می گذارد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه گروهی نقاشی هنرجویان سمانه ذوالفقاری تا ٢٥ آذر برپاست و ساعت بازید صبح از آن ٩ تا ١٣:٣٠ و بعدظهر ١٦:٣٠ تا ٢١:٣٠ در گالری سروناز شیراز است.