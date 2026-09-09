کرج رکورددار بارش اخیر در البرز

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فعالیت سامانه بارشی اخیر در استان البرز، بیشترین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان مربوط به ایستگاه ولایت‌رود کرج با ۱۷ میلی‌متر گزارش شده است.

بر اساس آمار بارندگی نقطه‌ای سامانه بارشی اخیر استان البرز که منتهی به ساعت ۷:۳۰ صبح چهارشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۵ ثبت شده، در مجموع ۳۳ ایستگاه هواشناسی، بارش گزارش شده است.

بر اساس این آمار، ایستگاه ولایت‌رود در شهرستان کرج با ثبت ۱۷ میلی‌متر بارش، بیشترین میزان بارندگی را در میان ایستگاه‌های استان به خود اختصاص داده است.

پس از ولایت‌رود، ایستگاه آبکان کرج با ۱۱.۹ میلی‌متر، نسا کرج و قاریان طالقان هر کدام با ۱۰.۴ میلی‌متر و دیزین کرج با ۸.۱ میلی‌متر بیشترین بارش‌ها را ثبت کرده‌اند.

کرج؛ رکورددار مجموع بارش ایستگاه‌ها

در شهرستان کرج مجموع بارش ثبت‌شده در ایستگاه‌های مختلف به ۶۳.۶ میلی‌متر رسیده است. پس از کرج، طالقان با ۱۶.۷ میلی‌متر، ساوجبلاغ با ۱۲ میلی‌متر و فردیس با ۹.۴ میلی‌متر در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

همچنین در شهرستان‌های نظرآباد ۶ میلی‌متر، اشتهارد ۴ میلی‌متر و چهارباغ ۱.۱ میلی‌متر بارش در ایستگاه‌های مورد بررسی ثبت شده است.

برآیند ارقام ثبت‌شده در ۳۳ ایستگاه هواشناسی استان البرز به ۱۱۲.۸ میلی‌متر می‌رسد؛ عددی که صرفاً حاصل جمع مقادیر ثبت‌شده در ایستگاه‌هاست و نباید به‌عنوان میانگین بارش یا میزان بارش کل استان تلقی شود.

بررسی آمار ایستگاه‌ها نشان می‌دهد بارش سامانه اخیر در مناطق مختلف البرز توزیع یکسانی نداشته و بخش‌هایی از مناطق کوهستانی و شمالی استان، به‌ویژه ولایت‌رود، آبکان، نسا، قاریان و دیزین، بارش بیشتری را تجربه کرده‌اند.