به گزارش خبرگزاری مهر، کبری رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی با تشریح وضعیت جوی کشور اعلام کرد: امروز بارش‌های پراکنده در مناطق مختلف استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل، سمنان و ارتفاعات شرق تهران تداوم خواهد داشت.

این کارشناس سازمان هواشناسی افزود: همچنین در ساعات بعدازظهر امروز، رگبار و وزش باد شدید موقتی در مناطقی از خراسان‌های شمالی، رضوی و جنوبی، ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و ارتفاعات شرق هرمزگان پیش‌بینی می‌شود.

رفیعی در خصوص پیش‌بینی وضعیت هوا در روز جمعه گفت: در ساعات بعدازظهر فردا، رگبار پراکنده همراه با وزش باد موقتی در شمال آذربایجان غربی، بخش‌هایی از آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، شمال استان مرکزی، گیلان، مازندران، گلستان، ارتفاعات سمنان و ارتفاعات جنوب کرمان رخ خواهد داد.

وی با اشاره به ورود موج بارشی جدید از روز شنبه، تأکید کرد: با عبور این موج از روی شمال غرب کشور، بارش‌ها مجدداً به تدریج در این مناطق آغاز خواهد شد که جزئیات تکمیلی آن در گزارش‌های بعدی اطلاع‌رسانی می‌شود.

کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره به وزش باد شدید در برخی ساعات در شرق، شمال شرق، جنوب و جنوب غرب کشور، نسبت به وضعیت دریاها هشدار داد و گفت: طی ۴۸ ساعت آینده، آب‌های دریای خزر، خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان مواج و متلاطم خواهد بود.

رفیعی در پایان درباره وضعیت دمایی تهران گفت: آسمان تهران امروز با وزش باد همراه است که گاهی به صورت وزش باد شدید خواهد بود؛ پیش‌بینی می‌شود بیشینه دمای امروز پایتخت به ۳۱ درجه و کمینه آن به ۱۹ درجه سانتی‌گراد برسد.