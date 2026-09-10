حسین خضابی، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در پی دریافت گزارشهایی درباره جابهجایی غیرمجاز آرد، با هماهنگی انجامشده با بسیج، بازرسان به یک واحد نانوایی لواشی مراجعه و موضوع را بررسی کردند.
وی افزود: در بازرسی از خودروی متعلق به شاطر این واحد نانوایی، محمولهای از آرد یارانهای کشف شد که خارج از چرخه قانونی توزیع در حال جابهجایی بود.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین ادامه داد: فرد متخلف در بررسیهای اولیه مدعی شد آردها را از یک نانوایی دیگر قرض گرفته و قصد بازگرداندن آن را داشته است، اما مسئول نانوایی مورد ادعا این موضوع را رد کرد.
خضابی بیان کرد: در ادامه بررسیها مشخص شد محموله آرد یارانهای با هدف عرضه و فروش در بازار آزاد و خارج از شبکه قانونی توزیع در حال انتقال بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به یارانهای بودن آرد و انتقال آن خارج از شبکه قانونی، موضوع تخلف محسوب شده و با دستور مقام قضایی، خودروی حامل محموله توقیف و فرد متخلف بازداشت شد.
رئیس اداره تعزیرات حکومتی ورامین و پیشوا خاطرنشان کرد: تحقیقات برای بررسی ابعاد مختلف پرونده و نحوه خروج آرد یارانهای از شبکه قانونی توزیع ادامه دارد و با تخلفات مرتبط با خروج کالاهای یارانهای از شبکه توزیع مطابق قانون برخورد خواهد شد.
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