احسان ملکزاده، رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره توقف طولانیمدت کامیونهای تجاری پشت مرزهای کشورهای همسایه و تمهیدات انجامشده برای رفع این چالشها، اظهار کرد: متأسفانه کامیونهای صادراتی ایران در پشت مرزهای کشورهای همسایه با توقف طولانیمدت مواجه هستند و بهطور میانگین ۱۸ تا ۲۰ روز ایستایی کامیونها را پشت مرزها شاهد هستیم.
وی افزود: این وضعیت در مرزهای ریمدان، دوغارون و بازرگان وجود دارد و بهویژه در شرایط سخت آبوهوایی، گرما، گرد و خاک و وضعیت نامناسب مرز ریمدان، شرایط برای رانندگان واقعاً سخت و غیرقابل تصور است. متولیان حملونقل بینالمللی کالا تلاش زیادی برای تسهیل تجارت انجام میدهند، اما عوامل متعددی در ایجاد این مشکلات در مرزها مؤثر است.
ملکزاده بیان کرد: در مرز ریمدان، یکی از عوامل مهم، وضعیت جادهها در دو طرف مرز است که شرایط متفاوتی دارند. همچنین نوع کالاهایی که صادر میشود نیز در روند تردد و عبور کامیونها تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه اقدامات خوبی برای کاهش مشکلات مرزی در حال انجام است، گفت: اقدامات بسیار خوبی در حال انجام است و امیدواریم بهزودی آثار این اقدامات نمایان شود.
این مقام صنفی ادامه داد: انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی کالا بهطور جدی پیگیر این موضوع است. بهعنوان نمونه، در مرز بازرگان دیپلماسی بخش خصوصی را فعال کردیم و با انجمن شرکتهای حملونقل بینالمللی ترکیه جلسات متعددی در استانبول، مرز بازرگان و مرز گوربلاغ برگزار کردیم.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، پذیرش کامیون از سوی طرف ترک که پیش از این روزانه ۲۵۰ دستگاه بود، اکنون به حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون در روز رسیده است که دستاورد بسیار خوبی محسوب میشود؛ این اتفاق بدون حمایت متولیان امر حملونقل بینالمللی، گمرک و سازمان راهداری امکانپذیر نبود و امیدواریم این روند تداوم داشته باشد.
ترافیک مرزی افزایش یافته، اما عبور کالا متوقف نشده است
ملکزاده درباره آخرین وضعیت کانتینرهای ایرانی و انتقال آنها به کشور نیز گفت: ترافیک در مرزها زیاد است و ایستایی کامیونها افزایش یافته، اما عبور و مرور متوقف نشده و کار در حال انجام است؛ برخی اخبار و مطالبی که در فضای مجازی مطرح میشود، نیازمند بررسی دقیق است و از نشریات و رسانهها درخواست میکنیم این موارد را بهعنوان اخبار زرد تلقی نکنند و هر موضوعی را از تشکلهای بخش خصوصی و متولیان امر حملونقل پیگیری کنند.
وی ادامه داد: اکنون تأیید میکنیم که ایستایی کامیونها پشت مرزها بسیار زیاد است، رانندگان در شرایط سختی قرار دارند و با مشکلات متعددی مواجه هستند، اما عبور و مرور و جریان کالا در حال انجام است و متوقف نشده است.
تخفیف ۸۰ درصدی برای برخی محمولههای مانده در پاکستان
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران درباره هزینههای کالاهای مانده ایران در جریان جنگ رمضان در بنادر کراچی و گوادر پاکستان اظهار کرد: در این زمینه، هیئت ایرانی به پاکستان سفر کرد و هیئت پاکستانی نیز به ایران آمد و مذاکرات متعددی انجام شد.
وی افزود: در این مذاکرات تمهیداتی در نظر گرفته شده و تخفیفهایی نیز لحاظ شده است، بهخصوص برای برخی کامیونها و محمولههایی که قرار است بهتازگی وارد کشور شوند. برای این محمولهها تمهیداتی در نظر گرفته شده و حتی تا حدود ۸۰ درصد تخفیف نیز لحاظ شده است.
توقف طولانی کامیونها در ریمدان، دوغارون و پلدشت
ملکزاده با اشاره به وضعیت فعلی مرزهای کشور یادآور شد: در حال حاضر مرز میجاوه بسته است و در مرز دوغارون نیز متأسفانه با توقف طولانیمدت کامیونها مواجه هستیم. در پلدشت نیز همین شرایط وجود دارد.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران افزود: ناوگان حملونقل بینالمللی ایران در شرایط بسیار سختی قرار دارد؛ از بحث ویزا گرفته تا کارنه تیر و ایستایی پشت مرزها، مجموعهای از مشکلات وجود دارد که واقعاً نیازمند ورود جدی حاکمیت است؛ متأسفانه تعداد بسیار زیادی از ناوگان زمینی ایران اکنون پشت مرزها متوقف هستند.
افزایش پذیرش کامیون در مرز بازرگان به ۴۰۰ دستگاه در روز
وی با اشاره به تأثیر دیپلماسی بخش خصوصی بر وضعیت مرز بازرگان گفت: با ورود دیپلماسی بخش خصوصی، تردد از مرز بازرگان روانتر شده است؛ میزان پذیرش کامیون از سوی طرف ترک از حدود ۲۷۰ دستگاه در روز به حدود ۴۰۰ دستگاه کامیون رسیده و امیدواریم این روند به روانتر شدن تردد و کاهش مشکلات کمک کند.
ملکزاده بیان کرد کرد: هم انجمن ایران و هم انجمن ترکیه بهصورت ۲۴ ساعته به متولیان امر کمک میکنند و وضعیت مرز را پایش دارند؛ نمایندگان انجمنها در مرز حضور دارند و بهصورت ۲۴ ساعته مشکلات را رصد میکنند و امیدواریم در ادامه شاهد اتفاقات خوبی در زمینه روانسازی تردد کامیونها و بهبود شرایط حملونقل بینالمللی باشیم.
توقف ۲۸ روزه کامیونها در ریمدان؛ ۲۲۴۹ کامیون در صف صادرات
وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۲ هزار و ۲۴۹ دستگاه کامیون در مرز ریمدان، کالاهای صادراتی ایران را حمل میکنند و ۱۵۰ دستگاه کامیون نیز در بخش ترانزیت قرار دارند، میزان پذیرش گمرک پاکستان در حال حاضر ۹۸ دستگاه کامیون است و زمان انتظار برای کالاهای صادراتی به ۶۸۶ ساعت میرسد.
رئیس هیئتمدیره انجمن صنفی شرکتهای حملونقل بینالمللی ایران در پایان خاطرنشان کرد: اگر ۶۸۶ ساعت زمان انتظار را بر ۲۴ تقسیم کنیم، به حدود ۲۸ روز میرسیم؛ بنابراین متأسفانه میانگین توقف کامیونهای ما در مرز ریمدان حدود ۲۸ روز است.
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