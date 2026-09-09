به گزارش خبرنگار مهر، جبار علی ذاکری غروب چهارشنبه در بازدید از ایستگاه راهآهن گرمسار با هدف بررسی و پیگیری مطالبات ریلی این شهرستان، اظهار کرد: نیازهای شهرستان در حوزه حملونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.
وی افزود: تکمیل و بهرهبرداری از خط سوم تهران–گرمسار، افزایش ظرفیت قطارهای حومهای و راهاندازی قطار گرمسار–مشهد از مهمترین محورهای قابل پیگیری در حوزه ریلی شهرستان است.
مدیرعامل راهآهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیگر موضوعات مطرحشده در این بازدید، گفت: توسعه و ساماندهی ایستگاه راهآهن گرمسار، ایجاد دسترسی جدید ایستگاه به شهر، تأمین واگن قطار محلی و رفع موانع اجرای خط سوم تهران–گرمسار نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.
ذاکری همچنین تعیین تکلیف مسائل مربوط به اراضی مجاور راهآهن را از دیگر موضوعات مورد بررسی عنوان کرد و افزود: اجرای طرح آنتن ریلی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با هدف بهرهگیری از ظرفیتهای گمرکی و بارانداز این منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.
وی بر تسریع در اجرای تصمیمات و پیگیری مطالبات ریلی گرمسار تأکید کرد و گفت: راهآهن برای ایجاد یک رام قطار از مبدأ گرمسار به مقصد مشهد مقدس، در کوتاهترین زمان ممکن اعلام آمادگی میکند.
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