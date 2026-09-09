  1. استانها
  2. سمنان
۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۲۱:۵۶

قطار گرمسار–مشهد در مسیر پیگیری؛ خط سوم تهران–گرمسار هم دنبال می‌شود

قطار گرمسار–مشهد در مسیر پیگیری؛ خط سوم تهران–گرمسار هم دنبال می‌شود

گرمسار- مدیرعامل راه‌آهن از پیگیری مطالبات ریلی گرمسار شامل تکمیل خط سوم تهران–گرمسار، افزایش ظرفیت قطارهای حومه‌ای و راه‌اندازی قطار گرمسار–مشهد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، جبار علی ذاکری غروب چهارشنبه در بازدید از ایستگاه راه‌آهن گرمسار با هدف بررسی و پیگیری مطالبات ریلی این شهرستان، اظهار کرد: نیازهای شهرستان در حوزه حمل‌ونقل ریلی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تکمیل و بهره‌برداری از خط سوم تهران–گرمسار، افزایش ظرفیت قطارهای حومه‌ای و راه‌اندازی قطار گرمسار–مشهد از مهم‌ترین محورهای قابل پیگیری در حوزه ریلی شهرستان است.

مدیرعامل راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران با اشاره به دیگر موضوعات مطرح‌شده در این بازدید، گفت: توسعه و ساماندهی ایستگاه راه‌آهن گرمسار، ایجاد دسترسی جدید ایستگاه به شهر، تأمین واگن قطار محلی و رفع موانع اجرای خط سوم تهران–گرمسار نیز در دستور پیگیری قرار گرفت.

ذاکری همچنین تعیین تکلیف مسائل مربوط به اراضی مجاور راه‌آهن را از دیگر موضوعات مورد بررسی عنوان کرد و افزود: اجرای طرح آنتن ریلی منطقه ویژه اقتصادی گرمسار با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های گمرکی و بارانداز این منطقه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی بر تسریع در اجرای تصمیمات و پیگیری مطالبات ریلی گرمسار تأکید کرد و گفت: راه‌آهن برای ایجاد یک رام قطار از مبدأ گرمسار به مقصد مشهد مقدس، در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعلام آمادگی می‌کند.

کد مطلب 6942747

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • بی نام IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۰
      0 0
      پاسخ
      از بار ترافیکی تهران _مشهد کاسته خواهد شد.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها