به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمد موحد صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویهوبویراحمد که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به برخی مشکلات و مطالبات مردم استان، اظهار کرد: برخی مناطق مانند عسلویه به عنوان مناطق غیر بومی، محدودیتهایی برای ورود نیروهای بومی دارند که اجرای چنین رویههایی با عدالت در نظام اسلامی سازگار نیست.
وی افزود: ممکن است از نظر قانونی چنین موضوعی غیرقانونی تلقی شود، اما در عمل اجرا میشود و کسی نیز جرئت و قدرت جلوگیری از آن را ندارد و این یک ظلم در حق مردم است.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در مجلس با اشاره به وضعیت مدیران و اعضای هیئتمدیره مجموعههای وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: به یکی از همکاران جناب آقای دکتر صالحی مراجعه کردم و عرض کردم که حدود یک هزار و ۵۰۰ مدیر و عضو هیئتمدیره در مجموعههای مرتبط وجود دارد؛ آیا در میان این تعداد، حتی یک، دو یا سه نفر از استان کهگیلویه و بویراحمد با این سوابق و توانمندیها حضور دارند؟
وی ادامه داد: این موضوع نیازمند بررسی است و انتظار داریم سهم نیروهای توانمند استان در مدیریتهای ملی مورد توجه قرار گیرد.
«مردم دیشموک هنوز آب را با بشکه منتقل میکنند»
موحد در ادامه با اشاره به وضعیت آب شرب برخی مناطق استان، بیان کرد: در مرکز استان نیز مشکلاتی وجود دارد و درباره شهرستان شدن دیشموک و چهار روستای اطراف آن، آخرین اقدامات از سوی استاندار و بنده انجام شده و نامه مربوطه از سوی وزیر کشور به دولت ارسال شده است.
وی با بیان اینکه مردم برخی مناطق دیشموک همچنان با مشکلات جدی آب شرب مواجه هستند، گفت: بعد از بیش از چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی، مردم برخی مناطق هنوز آب را با بشکه منتقل میکنند.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده افزود: پنج سال است برای انتقال آب گندمکار به این دو شهرستان ردیف بودجه وجود دارد، اما مسئله آب شرب همچنان پابرجاست.
وی با انتقاد از برخی واکنشهای حاشیهای نسبت به پیگیری مطالبات مردم، تصریح کرد: با یک عکسالعمل منفی، غیرقانونی و غیراخلاقی مانند شعار دادن علیه نماینده، عدهای تصور میکنند میتوانند حقوق مردم را نادیده بگیرند.
حجت الاسلام موحد بیان کرد: مردم استان فرزندان خود را هر روز برای دفاع از کشور و مقابله با دشمنان تقدیم میکنند و اجازه نمیدهند حرکتهایی انجام شود که برای نظام و دولت مشکل ایجاد کند.
«از سد و آب کشاورزی گذشتیم، مردم آب شرب میخواهند»
وی با اشاره به ظرفیتهای آبی منطقه و مطالعات انجامشده در سالهای گذشته، اظهار کرد: در زمان مدیریت آقای شمسایی، در سه نقطه از استان خوزستان که زیر آب منطقه قرار داشت، موضوع احداث سد پیگیری شد، اما به صورت رسمی و مکتوب اعلام شد که امکان احداث سد در آن مناطق وجود ندارد و سد رود سمه مطرح شد.
حجت الاسلام موحد گفت: مردم از حق خود برای سد و حتی آب کشاورزی گذشتند و امروز مطالبه اصلی آنها آب شرب است.
وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: این فریادها و مطالبات را ناچاریم در چنین جلساتی مطرح کنیم و انتظار داریم شما این مسائل را در دولت چهاردهم منتقل کنید؛ وضعیت اشتغال نیروهای بومی، مسئله آب و سایر مشکلات مردم باید مورد توجه قرار گیرد.
«فرهیختگان کهگیلویهوبویراحمد نباید گمنام بمانند»
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی استان، اظهار کرد: چه تعداد از فرهیختگان و چهرههای فرهنگی استان در مجموعههای تحت مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گمنام زندگی میکنند؟
وی با اشاره به نام چهرههایی همچون حسین پناهی و داوری، افزود: آیا باید حسین پناهی از دنیا برود تا بگوییم حسین پناهی و داوری از دنیا برود تا بگوییم داوری؟ چرا تا زمانی که این افراد زنده هستند، ظرفیت و جایگاه آنها را نمیبینیم؟
حجت الاسلام موحد تأکید کرد: استان کهگیلویه و بویراحمد سرشار از ظرفیتهای فرهنگی و هنری است و باید زمینه ظهور و بروز این ظرفیتها فراهم شود.
«کهگیلویه بزرگ نیازمند تحول فرهنگی است»
وی با اشاره به وضعیت زیرساختهای فرهنگی در حوزه انتخابیه خود، گفت: انتظار داریم شهرستانهای حوزه انتخابیه بنده، از جمله مردم کهگیلویه، لنده، بهمئی و چرام، از سفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان یک هدیه واقعی برای تحول در حوزه فرهنگ دریافت کنند.
حجت الاسلام موحد افزود: کهگیلویه بزرگ با وجود ظرفیتهای فرهنگی فراوان، هنوز جایگاه شایستهای در این حوزه ندارد و برخی زیرساختهای فرهنگی نیز همچنان نیازمند حمایت جدی هستند.
وی خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: شما هم فرهنگ را میشناسید و هم متولی این حوزه هستید و میتوانید در این میدان گامهای بلندی بردارید؛ انتظار داریم برای احیای ظرفیتهای فرهنگی کهگیلویه بزرگ و دیگر شهرستانهای استان اقدامی اساسی انجام شود.
نماینده مردم کهگیلویه، بهمئی، چرام و لنده در پایان بر ضرورت توجه دولت به مطالبات مردم استان در حوزه آب، اشتغال، زیرساختهای فرهنگی و استفاده از ظرفیت نیروهای بومی تأکید کرد.
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