به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان صبح پنجشنبه در نخستین نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان که با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار، معاون دادستان سنندج و مدیران دستگاه‌های اجرایی عضو برگزار شد، با اشاره به تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار اظهار کرد: تشکیل این قرارگاه به معنای آغاز نظارت بر بازار نیست، چراکه دستگاه‌های مسئول و ناظر در سال‌های گذشته نیز بر اساس وظایف قانونی خود و در چارچوب سیاست‌های کارگروه تنظیم بازار، کمیته اقدام مشترک و قرارگاه اقتصادی استان در بازار حضور و فعالیت مستمر داشته‌اند.

وی افزود: هدف از تشکیل این قرارگاه، یکپارچه‌سازی تیم‌های نظارتی، جلوگیری از موازی‌کاری، افزایش اثربخشی بازرسی‌ها و ایجاد یک فرماندهی واحد در حوزه نظارت بر بازار است تا اقدامات دستگاه‌های مختلف با انسجام و سرعت بیشتری انجام شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان و دبیر قرارگاه همچنین با اشاره به ضرورت حضور مدیران کل دستگاه‌های اجرایی در جلسات قرارگاه، از مدیرانی که با حضور مستقیم خود آمادگی مجموعه تحت مدیریتشان را برای اجرای سیاست‌های قرارگاه اعلام کردند، قدردانی کرد و نسبت به غیبت برخی مدیران، با وجود تأکید بر حضور شخص مدیر، انتقاد داشت.

در ابتدای این نشست، مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور درباره تشکیل قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار در استان‌ها قرائت و ابعاد اجرایی و الزامات حقوقی آن تشریح شد. همچنین وظایف دستگاه‌های عضو و نحوه هماهنگی میان مجموعه‌های مسئول در حوزه نظارت مورد بررسی قرار گرفت.

مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر نیز دیدگاه‌ها، ظرفیت‌ها و پیشنهادهای خود را برای تقویت نظارت بر بازار و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی مطرح کردند.

آغاز بازرسی‌های گسترده از شنبه

در ادامه نشست، اعضای قرارگاه درباره نحوه اجرای برنامه نظارتی استان به جمع‌بندی رسیدند و مقرر شد تیم‌های نظارتی قرارگاه از روز شنبه فعالیت گسترده خود را در سطح استان آغاز کنند.

بر اساس مصوبات این نشست، افزایش حضور میدانی و محسوس‌تر شدن نظارت‌ها در بازار از محورهای اصلی برنامه قرارگاه خواهد بود.

همچنین فرمانداران شهرستان‌های استان موظف شدند حداکثر تا پایان هفته آینده نسبت به تشکیل قرارگاه شهرستانی اقدام کنند و پس از تشکیل این قرارگاه‌ها، تیم‌های نظارتی شهرستان‌ها بلافاصله فعالیت خود را در بازار آغاز کنند.

تمرکز بر کالاهای اساسی و مراکز حساس

بر اساس برنامه ابلاغی، بازرسی‌های قرارگاه طیف گسترده‌ای از واحدهای صنفی، تولیدی، خدماتی، درمانی و آموزشی را دربر می‌گیرد، اما نظارت‌ها به شکل هدفمند و با اولویت مراکز حساس و اثرگذار بر معیشت مردم انجام خواهد شد.

انبارهای نگهداری کالاهای اساسی، واحدهای خبازی و مراکز عرضه کالاهای اساسی در اولویت برنامه نظارتی قرار گرفته‌اند و با تخلفاتی از جمله احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی مطابق مقررات قانونی برخورد خواهد شد.

در این نشست همچنین مقرر شد تمامی دستگاه‌های عضو قرارگاه در صورت درخواست، خودرو، نیروی انسانی و سایر امکانات مورد نیاز را در حد ضرورت در اختیار تیم‌های نظارتی قرار دهند.

با توجه به لازم‌الاجرا بودن مصوبات قرارگاه برای دستگاه‌های اجرایی استان، در صورت عدم همکاری دستگاه‌ها یا اجرا نکردن مصوبات، مدیران مستنکف حسب مورد برای پیگیری قانونی به دادستانی معرفی خواهند شد.

قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار استان کردستان با هدف تمرکز ظرفیت‌های موجود، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، کاهش موازی‌کاری و ارتقای سرعت و اثربخشی بازرسی‌ها فعالیت خود را در سطح استان دنبال خواهد کرد.