وحدت مسلمانان درسایه جانفشانی شهدا/تقدیم ۶۰۰شهیداهل سنت به انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استانها – مونا محمدقاسمی: روزها از پی هم میگذرد و شمارش معکوس برای آغاز نخستین اجلاسیه ملی بزرگداشت چهار هزار لاله به خون خفته گلستان آغازشده است.
این چهار هزار شهید مختص به قشر و قوم خاصی نیست و بهنوعی تمامی اقشار و اقوام گلستان بهنوبه خود سهمی در تعداد این شهدا دارند. ۶۰۰ شهید از این چهار هزار شهید گلستان متعلق به برادران اهل سنت بوده و طی چند روز گذشته هم در شهر آققلا یادوارهای بانام این شهدا با حضور پرشور علمای اهل سنت و مردم ترکمنصحرا برگزار شد.
بر آن شدیم تا نظر علمای اهل سنت را در رابطه با برگزاری اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان که در روز ۲۵ آذر برگزار میشود جویا شویم.
امام جماعت مسجد ابوبکر صدیق بندر ترکمن در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه شهدا پاسدار حریم دین، کشور و منافع ملی هستند و با نثار جان و خون خود درخت تنومند انقلاب اسلامی را آبیاری کردند، اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا قدرشناسی کوچکی در راستای تلاشهای آنهاست چراکه ما وظیفهداریم ارادت و قدرشناسی خود را به شهدا نشان دهیم.
شهدا مشعل هدایت انسان ها هستند
آخوند بلکفه افزود: شهدا شمع و چراغ مشعل هدایت ما انسانها هستند و برگزاری مراسم یادواره شهدا یکی از بهترین و زیباترین راههایی است که یاد و خاطره آنها را در قلوب نسلهای آینده زنده نگهداریم.
شهدا شمع و چراغ مشعل هدایت ما انسانها هستند و برگزاری مراسم یادواره شهدا یکی از بهترین و زیباترین راههایی است که یاد و خاطره آنها را در قلوب نسلهای آینده زنده نگهداریم
وی بابیان اینکه خداوند در قرآن کریم میفرماید افرادی که درراه خدا کشته میشوند را مرده نپندارید چراکه آنها زندهاند و در نزد خدا از روزی برخوردارند، گفت: برگزاری یادوارههایی ازجمله شهدای اهل سنت، شهدای طلبه و روحانیون و کلاً تمامی یادوارهها عاملی میشود که ما مردم گلستان حول محور شهدای انقلاب اسلامی دورهم جمعشویم.
امام جماعت مسجد ابوبکر صدیق بندر ترکمن افزود: ملت ایران نسبت به شهدای هشت سال دفاع مقدس احساس مشترک دارند و ما مردم اهل سنت وقتی میبینیم برای شهدای اهل سنت یادوارهای مجزا برگزارشده احساس میکنیم به شهدایمان ارج نهاده شده و یاد و خاطره آنها در قلوب ملت زنده نگهداشته شده است.
آخوند بلکفه اظهار کرد: شهدای شیعه و سنی هشت سال در کنار هم با اهدافی مشترک علیه دشمنی مشترک جهاد کردند و با پاسداری از کشور و با اهدای بهترین سرمایه خود که همان جانشان است رفتند تا ما زنده بمانیم.
وی ضمن تقدیر از برگزارکنندگان مراسم یادواره شهدا در سطح استان گلستان گفت: ما باید با شرکت در یادواره شهدا در کنار هم اهداف مشترک وحدت اسلامی و انسجام ملی خود را نمایش دهیم.
یکی دیگر از علمای اهل سنت شهرستان کلاله در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه از وصف شهدا و ویژگی آنها عاجز است، اظهار کرد: عظمت مقام شهید و شهادت خیلی بالاست چراکه شهدا از همسر، فرزند، مال و نسل خود میگذرد و جان خود را درراه تحقق آرمانهای الهی فدا میکند.
آخوند عبدالجلیل فرهمند افزود: خدا میفرماید اگر درراه دین خدا کشته شوید مشمول آمرزش و رحمت خداوند قرار میگیرید و پاداشهای زیادی برای شما در نظر گرفتهشده است.
وی بابیان اینکه آدمی جرئت و توانایی فروکردن یک سوزن در دست خود را ندارد، گفت: افرادی که از جان خود میگذرند چشمهایشان چیزی جز شهادت درراه خدا نمیبینند و درواقع خداوند در قلب شهیدان چیزی را قرار داده است که دنیا و تمام تعلقات دنیوی را کنار میگذارند و تنها به شهادت فکر میکنند.
آخوند فرهمند افزود: ما هر کاری که برای زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا انجام دهیم در مقابل کاری که آنها کردند بسیار ناچیز است چراکه آنها رفتند تا ما زنده بمانیم و امروز با آسودگی زندگی کنیم.
شهدا برای حفظ اصول دین به شهادت رسیدند
وی بابیان اینکه خداوند میفرماید به افرادی که درراه خدا به شهادت برسند پاداش میدهم، تصریح کرد: با تفکر در عمل شهدا به این نتیجه میرسیم که آنها برای پاداش به شهادت نرسیدند بلکه برای حفظ اصول دین و مقابله با ظلم به شهادت رسیدند.
آخوند فرهمند گفت: با تأمل در تاریخ و شهادت امام حسین (ع) به این نتیجه میرسیم که امام حسین برای مقام به شهادت نرسید چراکه یزید هم مقامهایی دنیوی به امام حسین (ع) پیشنهاد میکرد پس به این نتیجه میرسیم شهادت امام حسین تنها برای مقابله با ظلم و ستم استکبار بود و با فدا کردن جان خود و خانواده خود پرچم اسلام را برافراشته نگه داشت و به دنیا نشان داد اسلام هیچگاه در برابر استکبار سر خم نمیکند. شهادت امام حسین تنها برای مقابله با ظلم و ستم استکبار بود و با فدا کردن جان خود و خانواده خود پرچم اسلام را برافراشته نگه داشت
وی بابیان اینکه شهیدان جا پای اولیای خدا گذاشتهاند و نشان دادند از امت پیامبر اکرم (ص) هستند، اظهار کرد: برنامه چهار هزار شهید گلستان نمادی از وحدت است تا به دنیا بفهمانیم یاد شهیدان در خاطر و قلب ما وجود دارد و ادامهدهنده راهشان هستیم.
این عالم اهل سنت با اشاره به وظایفی که در قبال شهدا داریم، گفت: در ایام برگزاری کنگره وظیفهداریم با خانواده شهدا دیداری داشته باشیم و با احترام دِین خود را به آنها ادا کنیم، همچنین تلاش کنیم در مجالس خود یادی از وصایای شهدا کرده و به آنها عمل کنیم.
وصیت شهدا در مجالس خوانده شود
وی تصریح کرد: اگر به وصایای شهدا با دقت نگاهی بیندازیم میبینیم هیچکدام آنها در وصایای خود نامی از خانواده خود نبردهاند و تنها در رابطه با امربهمعروف و نهی از منکر، حجاب و مسائلی صحبت کردند که نشان دادند امت واقعی رسول خدا هستند.
آخوند فرهمند گفت: اگر قرار باشد بعد از برگزاری کنگره یا اجلاسیه یاد و خاطره شهدا از ذهنمان پاک شود، درواقع مانند این است که انگار هیچ کاری نکردهایم پس باید تلاش کنیم یاد و خاطره شهدا را در ذهنمان زنده نگهداریم.
رئیس حوزه علمیه قرهتپه بندر ترکمن هم طی صحبتهای خود در مراسم بزرگداشت شهدای روحانی استان گلستان کنگره شهدای گلستان را نماد وحدت و انسجام علمای شیعه و سنی خواند و گفت: شهدا با آرزوی ایجاد جامعه اسلامی درراه اسلام جان خود را فدا کردند و اگر امروز ما با خیالی راحت و آسوده در راستای سبک اسلامی قدم برمیداریم بهواسطه مرتبه و منزلت شهدا و کاری است که آنها برای ما انجام دادهاند.
آخوند میرابی افزود: اگر بتوانیم با تبین راه شهدا و انسجام وحدت، نوجوانان و جوانان خود را از انحرافات اخلاقی نجات دهیم شهدا از ما راضی بوده و در روز قیامت ما را شفاعت خواهند کرد.
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