چنددستگی و تفرقه نشأت گرفته از بی تفاوتی به اصل وحدت است

به گزارش خبرنگار مهر، سید عبدالباعث قتالی صبح دوشنبه در ششمین همایش وحدت و بیداری اسلامی که در سالن اجتماعات حسینیه ثارالله بندرعباس برگزار شد، بیان داشت: اهمیت دادن به سیره پیامبر اعظم یکی از مهمترین موضوعات مطرح شده در تمامی همایش های وحدت است.

وی عنوان کرد: پیامبر اعظم به عنوان یک الگو و سیره نبوی باید مورد توجه تمامی مسلمانان قرار بگیرد.

قتالی با اشاره به سوره کوثر در قرآن کریم خاطرنشان کرد: در این سوره به قدردانی از نعمات خداوند اشاره شده است. نعمت مسلمان بودن و در سرزمین اسلامی زندگی کردن و همچنین در امنیت و آرامش قرار داشتن را باید به عنوان نعمات خدادادی دانست.

وی اظهارداشت: در سوره کوثر بر دشمن شناسی تاکید شده است. امروز علما باید محل دشمنی ها، گمراهی ها و آسیب های میان مسلمانان را شناسایی کنند. متاسفانه مشکلات امروز امت اسلامی نشات گرفته از بی تفاوتی به فرامین الهی است.

به گفته قتالی، تفرقه و چند دستگی میان امت اسلامی و جنگ به دلیل بی توجهی به اتحاد و همبستگی دو موضوع مورد تاکید پیامبر اسلام است. آشوب و جنگ های خونین در مناطق مسلمان نشین پیام خوبی برای آینده اسلام ندارد.

وی با اشاره به اینکه در همه کشورهای اسلامی علما نقش تاثیرگذاری ندارند فقط در کشور ایران علما حاکم هستند. بیان داشت: بی توجهی دولتها به علما و عدم بهره گیری از این ظرفیت اسلامی، تفرقه در جوامع اسلامی افزایش داده است، ایران به عهده وحدت میان شیعه و سنی می تواند الگوی تمامی کشورهای اسلامی باشد.

امام جمعه اهل سنت در بندرعباس افزود: روز گذشته رئیس جمهور خبر از تدوین منشور شهروندی داد و عنوان کردند که در کشور ایران شهروند درجه یک و دو نداریم و همه در یک سطح قرار دارند و این نشان از وحدت و همبستگی میان تمام شهروندان با تمامی افکار و مذاهب مختلف است.