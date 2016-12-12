کامبیز درمبخش با «داستان های بی پایان» به سیحون می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه آثار کامبیز درمبخش با عنوان «داستانهای بی پایان» روز جمعه ۲۶ آذرماه از ساعت ۱۴ تا ۲۰ عصر در گالری سیحون واقع در خیابان وزرا، کوچه چهارم پلاک ۱۱ افتتاح می شود.

کامبیز درمبخش در این نمایشگاه با ۴۱ اثر در ابعاد A۳ که همگی با تکنیک مرکب روی کاغذ خلق شده اند حضور دارد و محوریت کارهای او همچون گذشته مسائل اجتماعی است. این دومین نمایشگاه وی در سال ۹۵ در گالری سیحون است. نمایشگاه پیشین وی در گالری سیحون به نفع خیریه دهش پور و با عنوان «خسته نباشید» ۲۰ فروردین برگزار شد.

این هنرمند همچنین حراج آثارش را به عنوان «آتش زدم به مالم» چندی پیش در گالری آریانا برپا کرد و هفته گذشته رویدادی در حال ساخت را با شاهین نوروزی در گالری ثالث اجرا کرد.

نمایشگاه «داستانهای بی پایان» تا روز چهارشنبه مورخ ۸ دی ماه ادامه دارد.