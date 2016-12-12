به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جمشیدی در همایش ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد گفت: سیاست جناحی مجموعه ای از روش هایی است که هیات اجتماع با توسل به آنها می‌تواند به پدیده محرمانه پاسخ دهد. امروز دولت ها بدون همکاری اجتماعی نمی توانند بزه را کنترل کنند.

وی گفت: سیاست جناحی باید برای مقابله با فساد به کاربرده شود.

رئیس سازمان تعزیرات با بیان اینکه فساد دیگر یک جرم سنتی نیست، اظهار داشت: امروز عناصر تشکیل دهنده فساد متفاوت از عناصر سایر جرائم است. آثار فساد با آثار بزهکاری و بزه دیدگی متفاوت است.

جمشیدی تصریح کرد: مجرم دارای موقعیت خاص که از موقعیت اجتماعی ممتاز برخوردار است، بیشتر به سمت جرم فساد می رود.

وی افزود: تعقیب این نوع از مجرمان به دلیل نفوذی که دارند، سخت تر است. این مجرمان با خشونت دست به ارتکاب جرم نمی زنند بلکه با نفوذ این کار را انجام می دهند.

جمشیدی افزود: سوء استفاده از مزایده ها و مناقصه ها، اعطای تسهیلات عمومی اعمال نفوذ بر مقامات و نمایندگان مجلس برای تصویب طرح ها پولشویی، استفاده از بستگان در پست های کشوری، جرائم مربوط به نقض حقوق مصرف کننده، ارتشا و جرائم مربوط به غذا و دارو و قاچاق در این جوزه از جمله مصادیق این نوع از جرم است.

مردم تسلیم نظام دارویی کشور هستند

وی با اشاره به اینکه مردم به دلیل عدم قدرت تشخیص و اعتماد، تسلیم نظام داروئی و درمانی کشور هستند، گفت: همین امر ایجاب می کند که نظارت بیشتر باشد.

معاون وزیر دادگستری افزود: بعد از اجرای اعدام باز شاهد پدیده های فساد در کشور هستیم.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص اقدامات ضروری برای مقابله با فساد، گفت: مهم ترین بحث در این خصوص، قانون گرایی مسئولان است. علاوه بر این شفاف سازی می تواند از فساد جلوگیری کند.

وی در خصوص وضع قواعد خاص برای مسئولان گفت: در بسیاری از کشورها برای مسئولان قواعد خاصی تصویب شده است به طوری که اجازه دریافت هدیه از نزدیکانش را هم تا مبلغ کمی دارند.

جمشیدی با اشاره به توسعه رسانه های جمعی گفت: مرز بین جستجوگری و پرسش گری رسانه ها باید تفکیک شود و این مسائل می تواند به کنترل پدیده فساد کمک کند. در کنار این موارد، نقش مراجع انتظامی و قضایی هم مهم است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص پیشگیری از بروز فساد، گفت: امروز رسیدگی به امر قاچاق از اولویت جدی برخوردار است. اخیرا دیدیم در داروهایی که در انبارهای قاچاق کشف شد، شیوه نگهداری داروها در انبارها به هیچ وجه استاندار نبود.

گرایش مردم و مسئولان به داروهای خارجی است

وی به ضرورت فرهنگ سازی در جامعه اشاره و تصدیح کرد: هنوز مردم و برخی از مسئولان داروهای خارجی را به داروهای داخلی ترجیح می دهند و این در حالی است که کیفیت داروهای ایرانی بالاست.

جمشیدی گفت: اجرای سیاست گذاری ها و تصمیمات منطقی و با ثبات در پیشگیری از فساد تاثیرگذار است. علاوه براین اصلاح نظام دارو، هم در پیشگیری از فساد تاثیر دارد.

وی با تاکید بر ضرورت به روزرسانی قوانین در این حوزه گفت:باید به سمت جرم زدایی و تخلف انگاری پیش برویم به این دلیل که اگر این مهم تحقق یابد،اثرات ماندگارتری دارد.

جمشیدی در ادامه و در رابطه بامشکلات مربوط به محله ناصر خسرو و قاچاق دارو گفت: این پدیده را نمی توان دوستانه حل کرد. صدها فروشگاه کنترل شد اما اگر بخوایهم متزلزل رفتار کنیم،پدیده قاچاق کنترل شود.

وی تاکید کرد: باید از اطاله دادرسی بپرهیزیم توفیق در مبارزه با فساد نیاز به رسیدگی های قاطعانه‌تر دارد.