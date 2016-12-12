جنگنده های F۳۵ اسرائیل قابلیتی در برابر ایران ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر، میدل ایست آی می نویسد: زمانیکه اسرائیل دو فروند جنگنده اف ۳۵ ساخت آمریکا را در پایگاه هوایی «نواتیم» تحویل بگیرد بدون شک همسایگان آن نظاره گر این رویداد خواهند بود. بخصوص ایران زیرا اسرائیل با در اختیار داشتن این جنگنده های رادار گریز تعادل را به نفع خود تغییر می دهد.

قرار است امروز دوشنبه دو فروند جنگنده اف ۳۵ به رژیم صهیونیستی تحویل داده شوند.

کارشناسان به میدل ایست آی گفته اند که این جنگنده های جدید دقیقا علیه ایران هستند. اسرائیل با دارا بودن این جنگنده ها می تواند از دست رادارها و موشک های زمین به هوا فرار کند.

در ادامه این مطلب آمده است: این جنگنده ها همچنین قابلیت استفاده از تسلیحات سایبری را دارند. این جنگنده ها موجب می شوند که اسرائیل بر رقیبان خود برتری داشته باشد اما با این وجود با محدودیت هایی در بخش سرعت و بُرد (شعاع عملیاتی جنگنده‌های اف ۱۴ ایران ۱۰۰۰ کیلومتر و جنگندهای اف ۳۵ اسراییل ۸۳۳ کیلومتر است) مواجه است و در برابر تاسیسات هسته ای ایران کار چندانی نمی تواند انجام بدهد.

یکی از کارشناسان شرکت لاکهید مارتین (شرکت تولید کننده جنگنده‌های اف ۳۵) مدعی است: سرعت، چابکی و فناوری رادارگریزی جنگنده‌های اف ۳۵ باعث برتری مطلق هوایی ۴۰ ساله اسراییل در خاورمیانه می‌شود. مقامات تل‌آویو مدعی هستند این جنگنده‌ها توانایی گریز از سامانه‌ موشکی زمین به هوای اس ۳۰۰ ساخت روسیه را دارا هستند. مسکو پیش‌تر این سامانه‌ را برای استقرار در تاسیسات هسته‌ای تهران، به ایران تحویل داده است. همچنین روسیه سامانه موشکی اس ۳۰۰ را در سوریه مستقر کرده است.

«جاستین بروک» محقق اندیشکده سلطنتی انگلیس در این باره می گوید: استفاده از هواپیماهای رادارگریز اف ۳۵ در آسمانِ به شدت تحت دفاع ایران، مخاطره کمتری برای تل‌آویو نسبت به استفاده از جنگنده‌های اف ۱۶ و سایر جنگنده‌های نیروی هوایی این رژیم دارد. جنگنده‌های اف ۳۵ به طور قابل توجهی صدمات به جنگنده‌ را کاهش می‌دهد؛ زیرا این جنگنده می‌تواند پیش از شناسایی شدن، به رادارهای موشک‌های زمین به هوا نزدیک شود و به آنها حمله کند. با این وجود، این جنگنده‌ها از جنبه سرعت، برد عملیات و میزان مهمات مورد حمل دارای محدودیت است . عملیات‌های هوایی طولانی مانند بمباران ایران نیازمند سوخت‌گیری هوایی و هواپیماهای سوخت‌رسان حجیمی است که به راحتی در رادارهای نظامی ایران قابل رصد است.

این تحلیلگر انگلیسی می‌افزاید: جنگنده‌های اف ۳۵ به طور قطع جنگنده‌ای کامل برای عملیات علیه ایران نیست؛ با این وجود این جنگنده‌ها گزینه‌ای بهتر نسبت به سایر جنگنده‌های نیروی هوایی تل‌آویو برای نفوذ به سامانه‌های دفاع هوایی مدرن تهران است. از ظرفیت‌های دیگر جنگنده‌های اف ۳۵، توانایی آنها در جنگ الکترونیک است.

مقامات تل‌آویو به جنگنده اف ۳۵ به چشم جنگنده‌ای برای بمباران تاسیسات هسته‌ای ایران می‌نگرند؛ این درحالی است که «جرالد فایرستان» سفیر سابق آمریکا در یمن، معتقد است: هر بمبی هم که بر روی جنگنده‌های اف ۳۵ نصب شود، نمی‌تواند به طور موثر تاسیسات هسته‌ای ایران را نابود کند. شاید برای این کار نیاز به یک بمب افکن «بی ۵۲» یا «بی ۱» باشد.