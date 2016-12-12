شناخت آسیب های فضای مجازی به افزایش سواد رسانه ای کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه اشدری ظهر دوشنبه در پنجمین مجمع سالانه بسیج جامعه زنان استان با موضوع تاثیر سواد رسانه ای بر سبک زندگی خانوادگی که در سالن اجتماعات سپاه استان برگزار شد اظهار کرد: شناخت هر چه بیشتر اتفاقات و آسیب های پیام رسانهای دنیای مجازی، به افزایش سواد رسانه ای جامعه و کاهش خطرات رسانه های اینترنتی پر مصرف کمک خواهد کرد.

وی افزود: بسیج متعلق به یک برهه از زمان و یا مکان نیست بلکه در هرجاییکه اسلام جریان دارد، با گستردگی و استقامت، خود را نشان میدهد و به بیان ساده تر، با این حرکت تأثیرگذار، انقلاب اسلامی به تمامی جهان صادر شده است.

اشدری وحدت، همدلی، مهربانی گذشت و ایثار را از ویژگیهای بارز جهاد سازندگی عنوان کرد و گفت: بسیج سازندگی به آبادانی میهن اسلامی می پردازد این امر در حالی است که رضایت و شکرانه الهی را بر لبان مردمان محروم نشانده اشت.

به گفته رئیس مجمع جامعه بسیج زنان قزوین معنای واقعی بسیح در باطن بسیح مستضعفان است که موجب رضای خداوند متعال و خشنودی روح پر فتوح رهبر کبیر انقلاب شده است.

وی اضافه کرد: در حال حاضر بسیج پا را فراتر از مرزها گذاشته و با نیرو و شجاعت توام با معنویت خاصی که ناشی از تبلور دینی است، عزتمندانه در مقابل دشمنان ایستادگی می کند.

اشدری توضیح داد: در حال حاضر دشمن با شبیخون فرهنگی، اعتقادات دینی خانواده ها را نشانه گرفته است تا بتواند پایگاه خانواده ها را بر هم زند.

رئیس مجمع جامعه بسیج زنان قزوین گفت: دشمنان با استفاده از ابزاری به اسم فضای مجازی برای نابود کردن هویت جوانان ایرانی هزینه بسیاری را پرداخت کرده اند، در نتیجه شایسته است دولت هوشمندانه و کارشناسی شده برای مهار و مقابله با این شبیخون فرهنگی گام بردارد.

به گفته وی دولت و حاکمیت ملزمند با برنامه های اصولی و زیر بنایی در مبارزه با فساد رسانه ای دنیای مجازی با یکدیگر همراه شوند.

اشدری گفت: یکی از وظایف دولت نخبه گرایی و نخبه پروری در علوم انسانی برای تربیت مهمترین و تواناترین مدیران فرهنگی و اجتماعی است، به همین منظور مدیران و برنامه ریزانی که بتوانند برای اوقات فراغت جوانان، اشتغال، ازدواج ساده و سالم و تشکیل خانواده آنها اقدام کنند، باید حمایت شوند.

رئیس مجمع جامعه بسیج زنان قزوین ادامه داد: خانواده نیز موظف است تکریم افراد خانواده و ایجاد یک فضای گرم و صمیمی که موجب امنیت روانی جامعه خوهد شد را میسر سازد.

وی تغییر سبک زندگی، آیین ها و ارتباطات، گذراندن اوقات فراغت به سبک ایرانی و ایجاد روحیه قدر شناسی که موجب هویت بخشی به افراد خاواده می شود را از ارزشهای مهم اسلامی ذکر کرد.

به گفته وی، عناوین فوق موجب می شود که جوانان به جای پناه بردن به رسانه های مجازی غیر مجاز، اوقات فراغت خود را به شکل صحیح بگذرانند هر چند که اینگونه فضاها خسارات جبران ناپذیری بر اعتقادات، باورها و جسم و تن جوانان نیز وارد می کند.

اشدری بیان کرد: مدیران به جای بالندگی های علمی، بهتر است برای امنیت و نشاط جوانان گام بردارند که این امر، اثر گذارتر در بخشهای اقتصادی و اجتماعی خواهد بود.

وی با تأکید به اینکه شایسته نیست جوانان برای ادامه تحصیل و اشتغال به شهر دیگری مهاجرت کنند، گفت: بومی گرایی و تحصیل و اشتغال در شهر خود، از دیگر نکات سلامت روحی است چرا که آنان را از استرس دور خواهد کرد.

رئیس مجمع جامعه بسیج زنان قزوین اضافه کرد: در چنین شرایطی امید و میل به زندگی در جوانان ایجاد شده، طوریکه در بهترین دوره سنی به ازدواج رغبت پیدا خواهند کرد.

اشدری خاطرنشان کرد: همچنین جایگاه زن مبتنی بر ارزشهای اسلامی امری بسیار حایز اهمیت است به این دلیل که رهبر کبیر انقلاب بارها تاکید داشته اند که از دامن زن مرد به معراج می رود.

وی با اشاره به کنگره شهدا به شهدای شاخص اشاره کرد و گفت: شهید رقیه رضایی از معلمین شهید، مومنه و باتقوایی بود که در سال۶۶ به دست مزدوران آل سعود به مقام شهادت نایل آمد.

رئیس مجمع جامعه بسیج زنان قزوین شهید قدرت اله چگینی را از دیگر شهدای متواضع انقلابی و معلمی مبارز خطاب کرد که در مقابله با رژیم منحوس پهلوی به شهادت رسیده است.

به گفته اشدری این دو شهید شاخص استان می توانند به الگویی ارزشمند برای جوانان امروز تبدیل شوند.

وی خاطر نشان کرد: فرامین معنوی و اعتقادی سبب شد که رژیم ۲۵۰۰ساله شاهنشاهی با حماسه انقلابی برای همیشه سرنگون شود، به همین منظور چون به لحاظ اعتقادی و دینی ملت قوی و توانمندی بودیم، دشمن به آسانی نمی توانست بر ما نفوذ کند.

وی اعلام کرد: اکنون و در شرایطی که هشت سال دفاع مقدس را در سالها پیش پشت سر گذاشتیم، ولی با استفاده از ابزارهای همچون عدالت، دانش جنگی و امکانات دیگر مادی و معنوی، توانسته ایم کشور را به خودکفایی برسانیم.

اشدری در پایان اظهار کرد: در آخر جای دارد به اهمیت بسیج جامعه زنان استان اشاره کنیم که همواره آمادگی دارد بنابر فرمایش مقام معظم رهبری با تمام توان، در عرصه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در راستای رفع دغدغه های رهبری، مردم و دستگاه های دولتی و حتی بیشتر از توان قوای نظامی تلاش کند.