ماموستا ملا محمد محمدی در کفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک بمناسبت ولادت پیامبر نور و رحمت گفت: با ولادت پیامبر(ص) نوری بر ظلمات عصر جاهلیت تابید تا قیامت هیچ گاه افکار جاهلی نتواند بر قلب بشر سایه بیندازد.

وی افزود: تشکیل امت واحده یکی از خواسته های پیامبر رحمت بود که پایه و اساس آن اتحاد قلبی و عملی در جامعه حول محور شریعت است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به خطر ارتجاع و انشقاق در برخی کشورهای اسلامی یادآور شد: امروز امروز دشمنان با هزینه های میلیاردی در هزاران سایت، شبکه وکتاب به دنبال سرقت افکار و تزلزل عقیده جوانان و فروپاشی خانواده ها هستند.

منبرها و محافلمان باید از اختلافات محفوظ بماند و به مشترکات بپردازیم

وی بر وحدت در خانواده ها تاکید کرد و بیان داشت: باید منبرها و محافلمان را از توجه به اختلافات محفوظ و به سوی تمرکز بر مشترکات سوق دهیم.

ماموستا محمدی ابراز داشت: پس از سالها وحدت در کشور وقت آن است که بیشتر از گذشته به هم اعتماد کنیم.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه با اشاره به رویه دولت در بکارگیری نخبگان اهل سنت در سطوح مختلف گفت: نیروهای انسانی بسیاری با تخصص ها و تجربه های کاربردی آمادگی مشارکت در خدمت رسانی در بخش های مدیریتی و خدمات اجتماعی هستند که شایسته است برای آنها فارغ از مذهب و قومیت، فضای فعالیت فراهم کنند.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حفظ وحدت و حرمت به مقدسات اهل سنت افزود: امروز الگو برداری از اسلام ناب محمدی و سنت پیامبر(ص) برای وحدت و برادری ضروری است.

امام جمعه اهل سنت کرمانشاه در پایان اظهار داشت: جشن میلاد پیامبر سنتی تاریخی است و بد زبانی ها و تندروان بدعت خواندن جشن میلاد، خللی در اراده و علاقه امت به رسول الله ایجاد نمی کند.