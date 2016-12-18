به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین مسابقات قرآنی سراج در رشته‌های قرائت، ترتیل و حفظ برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام حسن ناصری‌پور، معاون فرهنگی سازمان فرهنگی هنری با اعلام این خبر اضافه کرد: در این برنامه قرآن آموزان خواهر و برادر جلسات، مؤسسات و کلاس‌های آموزشی قرآن شهر تهران در رده‌های سنی مختلف می‌توانند برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه به فرهنگسراها و خانه‌های فرهنگ مراجعه کنند.

وی ادامه داد: توجه به برگزاری جلسات سنتی قرآن کریم به عنوان خاستگاه بی‌نظیر تربیت قاریان و حافظان قرآن، از جمله وظایف سازمان‌ها و نهادهای فرهنگی است، بنابراین سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران بر مبنای همین فرض حمایت‌های خود را در قالب‌های مختلف نسبت به برگزاری جلسات خانگی قرآنی ارائه می‌کند.

ناصری‌پور در توضیح اهداف برگزاری مسابقات قرآنی سراج عنوان کرد: تحقق آرمان‌های بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و منویات مقام معظم رهبری مبنی بر توسعه و ترویج قرائت، حفظ، تفسیر، تدبر، فهم و عمل به معارف و دستوران قرآن کریم در جامعه اسلامی، زمینه‌سازی انس و الفت شهروندان با قرآن کریم و گسترش مفاهیم، آموزش‌ها و پژوهش‌های قرآن و عترت از جمله اهداف طرح قرآنی سراج است.

چهارمین دوره مسابقات قرآنی سراج به همت مدیریت آفرینش و اجرای سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و فرهنگسرای قرآن در همه مناطق شهر تهران برگزار می‌شود و تا اسفندماه سال جاری ادامه خواهد داشت. زمان ثبت نام در این طرح یکم تا سوم دی ماه است و علاقه‌مندان برای شرکت در مسابقات می‌توانند به نزدیک‌ترین فرهنگسرای محل سکونت خود مراجعه کنند.