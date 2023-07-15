به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سیفی، دبیر اجرایی شورای عالی قرآن و عترت شهرداری تهران با اشاره به برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره بین‌المللی قرآنی آرمان، گفت: در این دوره از مسابقات آرمان حدود ۶۵۰۰ نفر در بخش‌های مختلف شرکت کردند. پس از مرحله ارسال آثار شرکت‌کنندگان و بررسی اولیه آثار، مرحله داوری بخش‌های مختلف از جمله قرائت، حفظ، مفاهیم و… با حضور اساتید و داوران بین‌المللی قرآن کریم برگزار شد و از میان این تعداد ۸۳ نفر به عنوان برگزیده این جشنواره شناخته شدند. همچنین در این مسابقات پویش صلوات خاصه امام رضا (ع) را هم داشتیم که ۲۳۰ شرکت‌کننده داشت و مقرر شد به تمامی شرکت‌کنندگان جوایزی اهدا شود.

دبیر اجرایی شورای عالی قرآن و عترت شهرداری تهران با تأکید بر اینکه جنبه مردمی جشنواره قرآنی آرمان بسیار ارزشمند و مهم بود، گفت: بخش بین‌الملل این جشنواره نیز به صورت مردمی فعال بود و طی مدت برگزاری ۱۵ محفل قرآنی در کشورهای ترکیه، سوریه و عراق برگزار شد.

وی افزود: مراسم اختتامیه با حضور علیرضا زاکانی، شهردار تهران؛ علیرضا معاف، معاون قرآن و عترت وزارت ارشاد، جمعی از خانواده معظم شهدا، اساتید و قاریان بین‌المللی و مسئولان برجسته قرآنی کشور و مدیران مؤسسات و تشکل‌های قرآنی و همچنین مدیران ارشد شورای شهر و شهرداری تهران برگزار خواهد شد.

سیفی با بیان اینکه این مراسم سه‌شنبه ۲۷ تیر ماه از ساعت ۱۷ در برج میلاد تهران برگزار خواهد شد ادامه داد: اجرای این مراسم را مجید یراق‌بافان برعهده خواهد داشت و حامد شاکرنژاد نیز قرائت ابتدایی مراسم را اجرا می‌کند. همچنین در این مراسم از سرود اختصاصی آرمان برای اولین بار رونمایی می‌شود و در نهایت با تجلیل از برگزیدگان این دوره از جشنواره، دومین جشنواره قرآنی آرمان کار خودش را آغاز خواهد کرد که جزئیات آن نیز اعلام خواهد شد.