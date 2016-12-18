ارومیه سردترین مرکز استان و چالدران سردترین شهر کشور بود

مهدی صابری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در ۲۴ ساعت گذشته دمای ارومیه بین ۱۲- تا ۰+ درجه و چالدران با ۲۰- درجه شهرترین شهر استان ثبت شد این در حالی است که دمای فعلی ارومیه ۶- درجه است که نسبت به روز گذشته همین ساعت سه درجه سرد تر شده است.

وی ادامه داد:تحلیل نقشه های پیش یابی حاکی از فعالیت موج بارشی ضعیف و زودگذر از نیمه های امشب تا بعدازظهر فردا دوشنبه در برخی از مناطق استان بویژه نواحی جنوبی استان است، سیطره هوای سرد در طول هفته جاری همچنان در استان برقرار خواهد بود.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی گفت: شب گذشته همه شهرهای استان دمای زیرصفر درجه را تجربه کردند و دمای هوا در چالدران به عنوان سردترین شهرستان به ۲۰ درجه سانتیگراد زیرصفر رسید.

صابری با بیان اینکه بارشهایی در هفته قبل و جاری در استان رخ داد که اغلب به صورت پراکنده و در شهرهای جنوب و جنوب غربی استان مشهود بود افزود: از روز دوشنبه سامانه ضعیفی وارد استان می شود که همراه با بارش پراکنده برف است.

رئیس اداره پیش بینی اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی عنوان کرد: هوای استان روز سه شنبه نیمه ابری و مه الود همراه با بارش پراکنده برف و به تذریج با کاهش ابر همراه است.

وی با اشاره به اینکه گرمترین شهر استان در ۲۴ ساعت گذشته شاهین دژ با ۲ درجه سانتیگراد بالای صفر بود، اضافه کرد: دمای هوای مرکز آذربایجان غربی ارومیه نیز بین صفر تا ۱۲ درجه سانتیگراد زیر صفر در نوسان بود.

صابری با اشاره به توصیه های هواشناسی در بخش کشاورزی نیز گفت: با توجه به دمای فعلی هوا کشاورزان در بخش زراعتهماهنگی با کارخانجات قند جهت برنامه ریزی برداشت چغندر قند و سیلوی چقندر قند کنار مزارع با رعایت اصول فنی از توصیه های این بخش است.

وی خودداری از هرس درختان میوه تا پایان فصل سرما را مهمترین اقدامات توسط باغداران استان برشمرد و گفت: تنظیم دما و رطوبت در گلخانه ها، مرغداریها، گاوداریها و انبارهای نگه داری محصولات کشاورزی، تخلیه آب سیستم های تحت فشار جهت جلوگیری از ترکیدگی و باز بینی سیستم های خنک کننده ماشین آلات کشاورزی از اقداماتی است که کشاورزان باید مدنظر داشته باشند.