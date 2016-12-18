از جریان انقلاب و اصولگرا باید یک نفر در صحنه انتخابات بماند

به گزارش خبرنگار مهر؛ علیرضا زاکانی در حاشیه نشست «از فتنه تا برجام » در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام نام شما برای ریاست جمهوری آیا کاندید می شوید گفت: بنده معتقدم از جریان انقلاب و اصولگرا در کشور نهایتا باید یک فرد در صحنه بماند و هر کسی که بخواهد خودش را دعوت کند و بگوید که بنده می آیم و تا آخر نیز می ایستم و برنامه جبهه انقلاب را برهم زند حتماً کار نادرستی انجام داده و فرش قرمز برای طرف مقابل پهن کرده است.

وی ادامه داد: لذا ممکن است که دیگران اسم از بنده و یا دیگری بیاورند ولی در نهایت معتقد هستم که یک نفر باید بماند و آن فردی که می ماند باید بیشترین اقبال مردمی را به خود داشته باشد.

زاکانی افزود: بنده معتقدم که خودم و دیگران باید دست در دست هم دهیم تا جریان انقلاب یک نفر را معرفی کند.

این فعال سیاسی اصولگرا ادامه داد: امیدوارم وحدتی که بین نیروهای انقلابی در حال شکل گیری است از امروز نیز بیشتر شود.