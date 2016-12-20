قیر و خرمای هرمزگان به هند صادر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از استانداری هرمزگان، علی رئوفی در همایش فرصت های تجاری هرمزگان و هند که با حضور تجار و بازرگانان استان هرمزگان و هند در دهلی نو برگزار شد، با بیان اینکه استان هرمزگان با داشتن شبکه حمل و نقل دریایی، ریلی، جاده ای و هوایی از توانمندی بالایی برای گسترش روابط تجاری با هند برخوردار است، اظهار داشت: بندر شهید رجایی این استان با ظرفیت صادرات و واردات یکصد هزار تن کالا، بیش از ۶۰ درصد از حجم واردات و صادرات کشور را به عهده دارد.

وی همچنین به ظرفیت های مختلف سرمایه گذاری استان هرمزگان اشاره کرد و افزود: هرمزگان ، ظرفیت سرمایه گذاری بالایی در زمینه فولاد ، آلومینیوم ، نفت و گاز و صنایع فراساحلی دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با اشاره به ظرفیت های استان در زمینه مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی، تصریح کرد: هرمزگان با داشتن دو منطقه آزاد تجاری و پنج منطقه ویژه اقتصادی از ظرفیت بالایی برای همکاری با هند برخوردار است.

رئوفی خاطرنشان کرد: هرمزگان با داشتن یک هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز آبی و ۱۴ جزیره کوچک و بزرگ آماده گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری با هند است.

وی در ادامه به هدف سفر هئیت ۲۵ نفره اقتصادی استان هرمزگان به هند اشاره کرد و بیان داشت: نشست مشترک فعالان اقتصادی هرمزگان و کشور هند با هدف معرفی پتانسیل ها و ظرفیت های استان هرمزگان به تجار هندی و افزایش مبادلات تجاری ایران و هند صورت گرفته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان با بیان اینکه مناسبات تجاری بین هرمزگان و هند قدمتی بیش از ۳۰۰ سال دارد، اضافه کرد: صادرات خرما و قیر بهترین زمینه های گسترش روابط تجاری بین هرمزگان و هند است.

رئیس هیئت تجاری هرمزگان گفت: بازرگانان هرمزگان و هند در نشست مشترک راه های گسترش مناسبات اقتصادی و رفع موانع در این مسیر را مورد بررسی قرار دادند و هئیت تجاری هرمزگان در این سفر با تجار و صنعتگران بمبئی پایتخت اقتصادی کشور هند دیدار و گفتگو کردند.

رئوفی همچنین به انعقاد دو تفاهم نامه همکاری بین مسئولان هرمزگان و مسئولان هندی اشاره کرد و افزود: یک تفاهم نامه همکاری در زمینه صادرات قیر و خرما به بمبئی با حضور خالقی سرکنسول ایران در بمبئی ، دریانورد مشاور برنامه ریزی استاندار و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان، قاسمی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و پاکزاد مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری هرمزگن با مسئولان هندی در راستای افزایش مبادلات تجاری منعقد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان بیان داشت: براساس تفاهم نامه هایی که منعقد شد مقرر شد با توجه به ظرفیت یکصد هزار تنی بازار خرمای بمبئی ، استان هرمزگان ضمن احیای مبادلات تجاری، زمینه های صادرات محصول خرمای استان به پایتخت اقتصادی کشور هند را محیا می کند و همچنین بازرگانان دو کشور از ظرفیت های محصول خرمای استان هرمزگان از نزدیک بازدید خواهند داشت.

وی به تفاهم نامه همکاری بین هرمزگان و هند برای صادرات قیر اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه نزدیک به ۶۰ درصد قیر کشور در هرمزگان تولید می شود مقرر شد مجتمع مشترک قیر بمبئی و بندرعباس تشکیل شود تا این ظرفیت مهم بین دو کشور فعال و قیر هرمزگان جهت استفاد در زیر ساخت های کشور هند به این کشور صادر شود.

همایش فرصت های تجاری هرمزگان و هند با حضور تجار و بازرگانان دو کشور در فدراسیون سازمان های صادراتی هند برگزار شد.

هیئت تجاری استان هرمزگان به ریاست علی رئوفی معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری هرمزگان برای گفت و گو با تجار هندی و بررسی زمینه های همکاری سه شنبه هفته گذشته وارد بمبئی شده بود.

این هیات پس از شرکت در همایش تجاری هند و استان هرمزگان در دهلی نو به سفر یک هفته ای خود به هند پایان داد.

براساس گزارش های منتشر شده، میزان تجارت بین هند و استان هرمزگان در سال گذشته حدود ۳۰۰ میلیون دلار بوده است که تلاش می شود این میزان به یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار افزایش یابد.