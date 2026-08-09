آمادگی گلستان برای تأمین کود کشت پاییزه کشاورزان

مجید محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از تجربه سال گذشته و بروز مشکلات ناشی از ناترازی انرژی و کاهش تولید کود، برنامه تأمین و توزیع کود در سال جاری زودتر آغاز شده تا پیش از رسیدن به اوج مصرف کشت پاییزه، بخش عمده نیاز کشاورزان تأمین شود.

وی افزود: توزیع کود از ابتدای شهریورماه در دستور کار قرار گرفته و هدف این است که تا پایان سال، برنامه ابلاغی تأمین کود استان به‌طور کامل محقق شود.

مدیر خدمات حمایتی کشاورزی گلستان ادامه داد: سامانه مربوط به تأمین کود کشت پاییزه نیز بازگشایی شده و کشاورزان می‌توانند پس از تکمیل اطلاعات در سامانه پهنه‌بندی، برای دریافت کود مورد نیاز خود اقدام کنند.

محمدی با اشاره به تلاش برای تأمین کود از ظرفیت تولیدکنندگان داخلی گفت: با توجه به محدودیت‌های موجود در تأمین برخی کودهای فسفاته، امسال تلاش شده تا حد امکان نیاز استان از طریق شرکت‌های تولیدکننده داخلی تأمین شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای تأمین به‌موقع نهاده‌ها با هدف جلوگیری از تکرار کمبودهای سال گذشته انجام شده و امیدواریم کشاورزان گلستان در فصل کشت پاییزه با مشکل جدی در زمینه تأمین کود مواجه نشوند.