به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارانوت، ده ها شکایت و شهادت از سوی کارکنان سابق اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی طی بیش از ۲۵ سال گذشته ثبت شده که در آن ساره نتانیاهو همسر بنیامین نتانیاهو به تحقیر، توهین، بدرفتاری و حتی ضرب و شتم متهم شده است.

بر اساس این گزارش، جدیدترین پرونده به شکایت یکی از کارکنان سابق به نام یحیئل اوهاف عمی مربوط می شود که گفته است در مدت فعالیت خود در اقامتگاه نخست وزیر با توهین، فریاد و ناسزا روبه رو بوده و یک بار نیز از او خواسته شده است در حالی که روی زمین می خزد کف آشپزخانه را تمیز کند.

اوهاف عمی که ۶۱ سال دارد تاکید کرده، ساره نتانیاهو برای او آرزوی ابتلا به سرطان و مرگ کرده است.

دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی این اتهامات را رد کرده و آن را بخشی از تلاش برای اخاذی از کابینه و تخریب چهره همسر نخست وزیر توصیف کرده است.

یدیعوت آحارونوت همچنین نوشت، در یکی از پرونده های پیشین غای الیاهو مسئول نگهداری اقامتگاه مذکور در سال ۲۰۱۶ توانست غرامت دریافت کند. دادگاه در آن پرونده بخش بزرگی از صحبت های او درباره فضای کاری همراه با ترس، فریاد، سرزنش و تحقیر را پذیرفت.

الیاهو گفته بود که یک بار مجبور شده نیمه شب از خانه به اقامتگاه بازگردد تا فقط یک کاسه سوپ را برای ساره نتانیاهو گرم کند و در موقعیتی دیگر نیز برای گفتن شب بخیر دوباره به محل کار بازگشته است. او همچنین گفته بود گاهی تا ۱۹ ساعت در روز کار می کرده است.

این روزنامه به شهادت اتی حاییم نیز اشاره کرد که گفته است، ساره نتانیاهو پس از آنکه او پیش از شستن دست ها در کابینت را باز کرده بود به دستش ضربه زده است. حاییم همچنین تاکید کرد که ساره مدام بر سر کارکنان فریاد می زد.

شیرا ربان یکی دیگر از کارکنان سابق این اقامتگاه نیز تاکید کرد که در دوران کاری خود با فریاد و تحقیر روبه رو بوده و احساس می کرده با او مانند یک کنیز رفتار می شود. او در شهادت خود تصریح کرد که ساره نتانیاهو به سمت کارکنان می دوید، فریاد می زد و موهای آنها را می کشید.