تحقق ۷۹ درصدی برنامه صادرات غیرنفتی هرمزگان

بندرعباس- مدیرکل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: برنامه صادرات غیرنفتی هرمزگان در هشت ماهه امسال ۷۹ درصد محقق شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی در کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان اظهار کرد: صادرات غیر نفتی استان در زمینه‌های صنعت و معدن، کشاورزی و صنایع دستی برای امسال سه میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار هدف گذاری شده است.

محمد صادق قناد زاده معاون سازمان توسعه تجارت ایران هم گفت: عملکرد ۹ ماهه صادرات و واردات استان هرمزگان در این جلسه مورد بررسی، تحلیل و آسیب شناسی قرار گرفت.

قنادزاده افزود: در این جلسه همچنین سیاست‌های راهبردی دولت در خصوص صادرات و واردات به اعضای جلسه منتقل و در این زمینه تبادل نظر شد.

