سعید مراغه چیان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شرایط استقلال و نگرانی علاقمندان این تیم گفت: متاسفانه استقلال روزهای خوبی را سپری نمی کند و هواداران نگران آینده تیم محبوب خود هستند. پنجره نقل و انتقالاتی استقلال بسته است و سرمربی نمی‌تواند از خریدهایی که با هماهنگی او انجام می‌شود استفاده کند.

این پیشکسوت آبی پوشان ادامه داد: هنوز وضعیت چند بازیکن برای تمدید قرار داد مشخص نیست و این اتفاقات می‌تواند نگرانی ها را بیشتر کند. بختیاری زاده امیدی به استفاده از بازیکنان تازه جذب شده ندارد و باید از بازیکنانی بهره بگیرد که هیچ مشکلی برای بازی ندارند. با این روندی که برای استقلال بوجود آمده آینده این تیم امیدوار کننده نیست و علاقمندان به استقلال حق دارند که نگران وضعیت تیم محبوبشان باشند.

وی با انتقاد از صحبت های مدیران استقلال گفت: پنجره استقلال بسته است و احتمال دارد که همچنان تا نقل و انتقالاتی زمستانی هم ادامه پیدا کند. مدیران استقلال هرروز وعده باز شدن پنجره را به هواداران می‌دهند ولی این اتفاق صورت نمی‌گیرد. صحبت های غیر واقعی مدیران استقلال باعث شده اعتماد هواداران از آنها از بین برود و دیگر به وعده های آقایان اعتماد نکنند.

بازیکن سابق آبی پوشان تهرانی گفت: مدیران استقلال خصوصا تاجرنیا که حالا همه کاره استقلال است با مردم شفاف صحبت کند و دست از وعده دادن بردارد. تاجر نیا صادقانه با مردم صحبت کند تا هواداران بدانند آینده استقلال چه خواهد شد. هواداران اگر صداقت ببینند صادقانه شرایط را درک کرده و از تیمشان حمایت خواهند کرد و این حمایت در سخت ترین شرایط هم به کمک تیم خواهد آمد.



کارشناس فوتبال در ادامه خاطر نشان کرد: آبی پوشان باید در لیگ برتر، لیگ نخبگان فوتبال آسیا و جام حذفی با حریفان مبارزه کنند و راه سختی در پیش خواهند داشت ، موفقیت در این سه تورنمنت نیاز به خوب بسته شدن تیم دارد و اگر این اتفاق صورت نگیرد در لیگ قهرمانان آسیا زنگ تفریح تیم‌های عربی که بهترین ها را به خدمت گرفته اند خواهیم شد . جنگیدن در سه تورنمنت کار بسیار دشواری است و امیدوارم مسولان استقلال شرایط را درک کرده و تلاش بیشتری کنند تا استقلال از این گرداب خارج شود.



مراغه چیان با انتقاد از جذب خارجی های بی کیفیت گفت: وقتی دلال ها در باشگاه همه کاره می‌شوند نباید انتظار داشت شرایط خوب باشد. دلال ها بازیکنان بنجل و بی کیفیت خارجی را به باشگاه قالب کردند پول خود را به جیب زدند تا سهم استقلال و هوادارانش بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی و تضعیف تیم شود. در استقلال فقط چند خارجی خوب وجود دارد و بقیه تنها بی بیت المال و باشگاه ضربه زدند . امیدواریم مسولان باشگاه استقلال به خودشان بیابند و دیگر اجازه ندهند دلالان برای آنها تصمیم بگیرند.



وی در خصوص تغییرات اساسی در تیم ملی گفت: بحث جوانگرایی در کل فوتبال ما در حد حرف باقی مانده و هنوز آن را بطور جدی در فوتبال ایران ندیدیم . با توجه به میانگین سنی بالای تعدادی از بازیکنان تیم ملی کادر فنی بیشتر از گذشته باید به فکر تغییرات گسترده در تیم ملی باشد.

بازیکن سابق فوتبال ایران ادامه داد: با سن بالاها به جایی نخواهیم رسید و اگر قرار است در جام ملتهای آسیا نتایج درخشانی کسب کرده و خود را آماده حضوری پرقدرت در جام جهانی کنیم باید به بازیکنان جوان و پر انرژی و با انگیزه اعتماد کنیم تا بتوانیم آینده فوتبال ملی کشورمان را تضمین کنیم.