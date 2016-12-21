ترور در بزنگاه تاریخ؛ پیام به روسیه و خطری که از بیخ گوش گذشت

خبرگزاری مهر-گروه بین الملل- عبدالحمید بیاتی: «آندری کارلوف» سفیر روسیه در ترکیه، در هنگام سخنرانی در یک گالری نقاشی در آنکارا هدف سوءقصد قرار گرفت و کشته شد.

این حادثه در حالی رخ داد که روابط روسیه و ترکیه به تازگی رنگ خوشی به خود دیده و بعد از آنکه اقدام ترکیه در سرنگون کردن جنگنده روسیه دو کشور را تا آستانه جنگ و قطع روابط پیش برد، معذرت خواهی «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه از «ولادیمیر پوتین» همتای روس خود، موجب شد تا بار دیگر دو کشور روابط خود را از سر بگیرند. و شاید ترتیب دهندگان ترور شب گذشته نیز اینطور پیش بینی کرده بودند که وقتی مسکو به سرنگون کردن یک جنگنده واکنشی به آن تندی نشان می دهد قطعا در صورت ترور سفیرش در آنکارا، واکنش به مراتب تندتری را در قبال ترکیه نشان می دهد که بدیهی ترین مورد آن جنگ است.

اگر پیش بینی این افراد درست از آب درمی آمد و روسیه به «تقاص خون» سفیر خود، ترکیه را مورد حمله نظامی قرار می داد آنگاه بطور حتم آتش جنگی روشن می شد که به احتمال زیاد از آن به عنوان جنگ جهانی سوم یاد می شد چون حمله به ترکیه با واکنش ناتو مواجه می شد.

کشورهای غربی و عربی بعد از پنج سال صرف هزینه های میلیاردی برای ساقط کردن نظام قانونی سوریه، اکنون خود را بیش از هر زمان دیگری به شکست نزدیک می بینند از همین رو بعید نیست که به بهای قربانی کردن ترکیه و وارد کردن آن در آتش خشم روسیه، قصد دور کردن روس ها از بحران سوریه و تجدید قوای تروریست ها را داشته باشند اما مدیریت بحران از سوی آنکارا و مسکو موجب شد تا خطر جنگ از بین برود و حادثه ای که می توانست همانند جنگ جهانی اول آتش جنگی خانمان سوز را روشن کند، از سوی روسای جمهور دو کشور حل و فصل شود.

پیام به روسیه

آنگونه که تصاویر ویدیوئی ضبط شده از ترور سفیر روسیه در ترکیه نشان می دهد، فرد ضارب پس از هدف قرار دادن کارلوف جملاتی را بیان می کند که حکایت از عصبانیت وی از آزادی شهر حلب سوریه از دست تروریست ها و مشارکت روسیه در این عملیات است.

آزادی حلب از چنگ تروریست ها در حالی شکل گرفت که از هفته ها قبل حامیان غربی و عربی تروریست های حاضر در سوریه تلاش های زیادی برای متوقف کردن عملیات آزادسازی این شهر انجام داده و حتی در این راه روسیه را متهم به نسل کشی و بمباران مناطق مسکونی کردند.

حتی بعد از آزادی حلب نیز اعراب و غربی ها با کمک رسانه های خود چنان هجمه ای را علیه جریان مقاومت و روسیه به راه انداختند که گویی در حلب بزرگترین فاجعه انسانی در حال رخ دادن است حال اینکه تمامی این سر و صداها برای خارج کردن تروریست ها از حلب و استفاده از آنها در مکان دیگری بود.

شاید ترتیب دهندگان ترور سفیر روسیه این هدف را دنبال می کنند که به مسکو پیام بدهند ادامه همراهی این کشور با جریان مقاومت در سوریه، هزینه هایی برای این کشور به دنبال خواهد داشت که ساده ترین مورد آن تشدید تحریم های غرب علیه مسکو به بهانه هایی چون اوکراین و کریمه باشد.

دور کردن روسیه از ترکیه و تشدید تنش با ناتو

بدون شک یکی از اهدافی که ترتیب دهندگان این ترور به دنبال آن بودند ایجاد شکاف میان ترکیه و روسیه از یک سو و تشدید اختلافات میان مسکو و ناتو از سوی دیگر است.

تشدید تنش میان روسیه و ناتو قطعا موجب می شود تا مسکو بخش بیشتری از توان خود را صرف تقابل با پیمان آتلانتیک شمالی کند و این یعنی کم شدن تمرکز روسیه در مناطق حساسی همچون سوریه.

به هر حال آزادی حلب موجب رقم خوردن فصل جدیدی در تحولات سوریه شده است و کشورهای غربی و عربی بعد از پنج سال صرف هزینه های میلیاردی برای ساقط کردن نظام قانونی سوریه، اکنون خود را بیش از هر زمان دیگری به شکست نزدیک می بینند از همین رو بعید نیست که به بهای قربانی کردن ترکیه و وارد کردن آن در آتش خشم روسیه، قصد دور کردن روس ها از بحران سوریه و تجدید قوای تروریست ها را داشته باشند.