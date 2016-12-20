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۳۰ آذر ۱۳۹۵، ۱۰:۴۱

سرپرست فرمانداری فردیس خبر داد:

احداث بیمارستان ۶۰ تخت خوابی خیرساز در مشکین‌دشت فردیس

احداث بیمارستان ۶۰ تخت خوابی خیرساز در مشکین‌دشت فردیس

فردیس – سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس از احداث بیمارستان ۶۰ تخت خوابی خیرساز در بخش مشکین‌دشت این شهرستان خبر داد.

حمید احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: نشستی با خیرین استان تهران با محوریت احداث بیمارستان در مشکین‌دشت شهرستان فردیس برگزار شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در این رابطه هنوز قرارداد رسمی بسته نشده، گفت: به‌احتمال‌زیاد پروژه احداث بیمارستان در  بخش مشکین‌دشت عملیاتی می‌شود.

احدی با اشاره به اینکه این بیمارستان عمومی خواهد بود، گفت: بیمارستانی با همه امکانات و تجهیزات احداث و در اختیار عموم مردم قرار خواهد گرفت‌ که با حداقل هزینه خدمات درمانی به مردم ارائه شود.

سرپرست فرمانداری شهرستان فردیس با اشاره به رایزنی‌ها برای اینکه بیمارستان ۶۰ تخت خوابی باشد، گفت: دو قطعه زمین در حاشیه بخش مشکین‌دشت برای این مهم جانمایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه به دنبال رفع کمبودها در حوزه بهداشت و درمان هستیم، گفت: امیدواریم این مهم با حضور خیرین عملیاتی شود.

کد مطلب 3854878

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