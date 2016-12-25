حامیان تروریسم به کف خواسته های خود هم نرسیدند

مجتبی امانی رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر در خصوص اهمیت آزادسازی حلب سوریه و تاثیر آن بر ارتقاء نقش و قدرت ایران در منطقه و عرصه بین المللی و همچنین افزایش توان محور مقاومت، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از ابتدای بحران سوریه که از اواخر اسفند سال ۱۳۸۹ شروع شد تا ۲ سال پیش تنها کشوری که مصرانه بر این موضوع که بحران سوریه یک بحران ساختگی و منفک از برخی انقلاب ها در کشورهای عربی است و نیروهای دخالتگر خارجی در این بحران دست دارند پایفشاری کرد، ایران بود.

امانی ادامه داد: در ابتدا تحت تاثیر انقلاب های برخی کشورهای عربی تصور می شد سوریه هم با ساقط شدن نظام حکومتی اش به سمت تغییر حاکمیت سیر می کند ولی ایران به شدت با این وضعیت مخالفت کرد و موضوع سوریه را جدای از این تحولات، نقشه آمریکائی-صهیونیستی برای تحقق برنامه ریزی آنها در راستای «خاورمیانه بزرگ» که در آن اسرائیل نقش برتر را دارد، قلمداد کرد.

فهم مشترک بسیاری از اعراب در مساله سوریه با ایران

وی با بیان اینکه ایران درست به همین دلیل در همه ارکان حکومتی خود اقدام به برنامه ریزی جهت مقابله با این توطئه پیچیده و خطرناک بین المللی کرد، افزود: چندی بعد از آن، حزب الله لبنان هم به عنوان متحد منطقه ای ایران به این ماجرا پیوست و سپس با بروز تردیدهایی درباره سقوط بشار اسد که برخی آن را قطعی می پنداشتند، روسیه نیز به این محور فعالیت عملیاتی و میدانی وارد شد و خط متحدان سوریه بیش از پیش در ابعاد عملیاتی و سیاسی تقویت شد.

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا گفت: کشورهایی همچون عراق که با تروریسم درگیر هستند و همچنین حکومت لبنان و برخی اعراب دیگر مانند الجزایر و عمان، به نگاهی مشابه ایران به تحولات سوریه رسیدند و آخرین آن کشورهای عرب هم مصر بود که به تازگی به دیدگاه های مشترکی با ایران بر سر مسئله سوریه دست پیدا کرده است.

رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر بیان کرد: ایران با پرچمداری این جریان توانست نقشه صهیونیستی-آمریکایی که از حمایت برخی کشورهای اروپایی و عرب های مرتجع منطقه ای نیز برخوردار هست را خنثی کند.

امانی با بیان اینکه ترکیه که خود نیز از سردمداران میدانی حمایت از تروریسم بود، امروز شاهد ناامنی هایی درکشورش است که ناشی از سیاست های اشتباه آنکارا در پرونده سوریه و پشتیبانی از تروریست ها است، اظهارکرد: ترکیه به فهم مشترکی در خصوص مسئله سوریه با دو قدرت منطقه ای و بین المللی یعنی ایران و روسیه دست یافته است.

پیروزی های عراق و سوریه روند خروج تروریست ها را تسریع می کند

وی افزود: تحولات ۵-۶ ساله اخیر نشان از این دارد که ایران به خوبی و با هوشمندی خاصی که مرهون هدایت های رهبری است، نظریه خودش را درباره تحولات سوریه توانسته گسترش دهد و اکنون شاهدیم که فضای منفی و ناامیدکننده ابتدایی در بحران سوریه به فضای مثبت و امیدوارکننده نسبت به خروج تروریست ها و احتمالاً ریشه کن شدن آنها در سوریه تبدیل شده است.

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا ادامه داد: حکومت عراق هم با پیروزی های اخیر خود در ادامه این تحولات منطقه ای به خروج هر چه سریعتر تروریست ها از منطقه کمک می کند.

رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر گفت: تحولات مهمی در منطقه رخ داده است و آخرین آن ترور سفیر روسیه در ترکیه بوده که نشان از این دارد که جریان حامی تروریسم از همکاری میان روسیه و ترکیه نگران شده و در آستانه نشست سه جانبه وزرای خارجه و دفاع روسیه، ترکیه و ایران، اقدام به چنین تروری می کنند تا بلکه بتوانند تاثیر منفی در فضای نشست داشته باشند، از طرفی هم الان زود است که بگوئیم روسیه به سادگی از ترور سفیر خود در ترکیه چشم پوشی خواهد کرد یا نه.

امانی افزود: صحنه میدانی سوریه هم در راستای تحولات صحنه سیاسی تغییرات بنیادینی را داشته که «حلب» به عنوان یک پناهگاه و منطقه مورد اهتمام تمام تروریست ها، نهایتا از اشغال آنها خارج شده و این پیروزی در صحنه سوریه و در ابعاد مختلف آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود و هم راستایی این موضوع با تحولات سیاسی گفته شده می تواند به معنای تعمیم این پیروزی ها به دیگر مناطق تحت اشغال تروریست ها در سوریه همچون الرقه، دیرالزور و غیره محسوب شود.

وی گفت: در این چارچوب همچنین می توانیم این پیش بینی را هم داشته باشیم که پیروزی های بیشتری نصیب دولت عراق بشود و آنچه که هدف آمریکا و اسرائیل در عراق و سوریه بود مبنی بر تجزیه آنها به کشورهای کوچکتر و طبیعتاً ضعیف تر تا بلکه بتوانند پیوستگی میان «محور مقاومت» را خدشه دار کنند و زمینه برخورد با مناطق جدا افتاده از محور مقاومت را فراهم کنند، نقش بر آب بشود.

حامیان تروریسم به کف خواسته های خود هم نرسیدند

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا بیان کرد: علی رغم هزینه های گزاف مالی و انسانی که محور صهیونیستی-آمریکایی-عربی و ترکی به منطقه تحمیل کردند، امروز هیچ کدام از حامیان تروریسم نتوانسته اند حتی به حداقل هایی از اهداف مدنظر خود در سوریه، عراق و دیگر مناطق منطقه برسند.

رئیس سابق دفتر حافظ منافع ایران در مصر با بیان اینکه روند تحولات در منطقه به ما می گوید که قطعاً محور مقاومت از انسجام و قدرت بیشتری برخوردار خواهد شد، بیان کرد: آنچه که اعراب مرتجع منطقه با حمایت آمریکا و صهیونیست به دنبال اجرای آن در منطقه بودند، نتیجه عکس برای آنها داده یعنی امروز عربستان با لبنانی به مراتب دورتر از اهداف خود و عراق و سوریه ای با اختلافات بسیار ریشه ای با تفکرات سعودی ها مواجه هستند که به احتمال قوی به دشمنی این کشورها با ریاض هم منجر خواهد شد.

امانی گفت: به نظر من تاثیر پیروزی به دست آمده در صحنه سوریه یعنی «آزاد سازی حلب» معادل پیروزی ایران در جنگ تحمیلی است، از این نظر که جمهوری اسلامی ایران توانست یک توطئه منطقه ای و بین المللی علیه خودش را خنثی کند و اثرات این موضوع بر آینده ایران و قدرت گرفتن بیش از پیش آن در منطقه بسیار مهم خواهد بود.

وی گفت: همچنانی که مقاومت همه جانبه ملت ایران در دوران دفاع مقدس توانست کشور را در برابر تهدیدات در آن مقطع زمانی و همچنین تهدیدات دیگری که در آینده با آن مواجه خواهد شد بیمه کند، قطعاً پیروزی های اخیر در عراق، سوریه و لبنان موجب خواهد شد که محور مقاومت تا سالیان طولانی در برابر دشمنان بیمه شود و آمریکا و صهیونیست و دیگر کشورهایی که به قصد تضعیف ایران وارد حمایت از تروریسم شده بودند، متوجه شده اند که حتی پرداخت هزینه های گزاف در این مسیر هم، از انسجام و قدرت محور مقاومت نمی کاهد.

کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا در پایان خاطرنشان کرد: قطعا در پیروزی های اخیر که در منطقه به دست آمده همه نهادها، وزارتخانه ها و ارگان هایی که در ارتباط با مسائل منطقه ای و بین المللی ایران هستند، در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه قاطعانه با تروریست ها تاثیرگذار و سهیم بوده اند که جای تشکر و قدردانی دارد.