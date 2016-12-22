محمد رحمانیان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشارکت یکی از خیران جهرمی در تکمیل پروژه بلوک زایمان بیمارستان مطهری این شهرستان گفت: مظفر ابراهیمی با تخصیص مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در تکمیل پروژه بلوک زایمانی همکاری میکند.
وی با اشاره به اینکه پروژه بلوک زایمان مرکز آموزشی، درمانی استاد مطهری از بزرگترین پروژههای درمانی دانشگاه است، افزود: این پروژه در چهار طبقه شامل بخش زایشگاه، بخش زنان و زایمان، بخش مراقبتهای ویژه نوزادان، پانسیون پزشکان مقیم بیمارستان و بخش اتاق عمل به بهرهبرداری میرسد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی جهرم زیر بنای این پروژه را چهار هزار متر مربع عنوان کرد و گفت: این در حالی است که زیربنای کل ساختمان قدیمی بیمارستان چهار هزار و ۵۰۰ متر مربع بوده و با اتمام آن بیمارستان استاد مطهری تبدیل به یک بیمارستان مادر و کودک کامل میشود.
وی با اشاره به روند احداث این پروژه بیان کرد: اسکلت ساختمان تا دو ماه آینده اتمام و کار دیوارچینی و تاسیسات نیز به صورت همزمان آغاز میشود.
رحمانیان خاطرنشان کرد: با مساعدت این خیر جهرمی و تامین اعتبارات به موقع توسط وزارت بهداشت، تلاش داریم این پروژه تا پایان اردیبهشت ماه ۹۶ آماده بهرهبرداری شود.
نظر شما