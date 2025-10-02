بیمارستان مادر و کودک بوشهر ۶۴ درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی نوذرپور در جریان این بازدید با اشاره به روند اجرای پروژههای بیمارستانی در استان بوشهر، اظهار کرد: در حال حاضر ساخت ۲ بیمارستان در این استان توسط سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات عمومی در جریان است. این پروژهها شامل احداث بیمارستان ۱۱۰ تختی شهید رستم قاسمی و بیمارستان ۱۶۰ تختی مادر و کودک شهر بوشهر جایگزین فاطمه الزهرا(س) میشود.
وی با بیان جزئیات بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر گفت: این مجموعه درمانی با ظرفیت ۱۶۰ تخت در زمینی به مساحت ۲.۷ هکتار و با زیربنا اصلی ۱۶ هزار و ۲۲۳ متر مربع و ساختمان جنبی بیش از یکهزار متر مربع در پنج طبقه احداث میشود.
مدیرعامل سازمان مجری ساختمانها و تأسیسات دولتی و عمومی افزود: عملیات اجرایی این پروژه از سال ۱۳۹۵ آغاز شده است و مطابق موافقتنامه سازمان برنامه و بودجه، برنامهریزی شده تا بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر در سال ۱۴۰۷ به مرحله بهرهبرداری برسد. این بیمارستان با پیشرفت ۶۴ درصدی، یکی از مهمترین پروژههای درمانی منطقه است و نقش مهمی در ارتقا خدمات سلامت استان بوشهر ایفا خواهد کرد.
نوذرپور بیان کرد: بیمارستان مادر و کودک شهر بوشهر با جایگزینی بیمارستان فرسوده فاطمه الزهرا(س)، فضای مناسبی برای پذیرش بیماران در بخشهای تخصصی کودکان، زنان، مراقبتهای ویژه، داخلی، جراحی و عفونی فراهم خواهد ساخت و با بهرهبرداری از این پروژه، شاخصهای درمانی استان بوشهر ارتقا قابل توجهی خواهد یافت.
نظر شما