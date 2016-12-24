به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه گفتگومحور «جیوگی» هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۱ از شبکه دو سیما پخش می شود و ترویج اراده های خلاق، تحلیل رویدادهای فرهنگی و اجتماعی، ارتباط بیشتر با مخاطب و فراگیرتر شدن پیام های برنامه را در دستور کار دارد.

در فصل دوم «جیوگی» بخش‌ها و آیتم‌های جدیدی به برنامه اضافه شده و شب‌های هر هفته از برنامه با نام‌های «جیوگی باز» شامل گفتگوی تعاملی با مهمان برنامه، «سبک جیوگی» بررسی محور برنامه در یکی از مصداق های سبک زندگی، «میدان جیوگی» مشارکت فعال حضار در روند برنامه، «جیوگی گپ» گفتگوی انتقادی با مهمان برنامه و «جمع جیوگی» جمع بندی محتوای برنامه، تولید می شود.

این برنامه بیشتر نقد فرهنگی را مورد توجه قرار داده و موضوعات آن برگرفته از اتفاقات سال جاری (با تمرکز بر حوزه های فرهنگی و اجتماعی) خواهد بود.

فصل دوم برنامه «جیوگی» کاری است از گروه فرهنگی اجتماعی شبکه دو به تهیه کنندگی احسان کاوه و میلاد دخانچی که سردبیری و اجرای آن را میلاد دخانچی بر عهده دارد.