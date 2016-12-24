بازیگر «جنگ ستارگان» در هواپیما سکته کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، کری فیشر بازیگر هالیوودی و نویسنده که بیش از همه برای ایفای نقش پرنسس لیا شناخته می شود دیروز جمعه در هواپیما دچار حمله قلبی شد. او که از لندن در حال پرواز به لس آنجلس بود با مشکل روبه رو شد و بلافاصله پس از فرود هواپیما به بیمارستان انتقال یافت.

فیشر ۶۰ ساله بلافاصله تحت مداوا قرار گرفت.

برادر وی گفت: هنوز نمی‌توان گفت حال او باثبات است و حتی نمی‌توانم بگویم حال او خوب است، یا نیست. او اکنون در آی‌سی یو بستری است.

گفته شده او ۱۵ دقیقه پیش از فرود هواپیما دچار یک حمله وسیع قلبی شده است و تکنسین‌های اورژانس آماده بودند تا بلافاصله پس از فرود هواپیما به او کمک کنند.

گفته شد هواپیما خبر وجود یک بیمار قلبی را اعلام کرد، اما برای اورژانس هویت وی را تعیین نکرد.

یکی از مسافران نیز در توییتر خود نوشت چند لحظه نفس کشیدن او متوقف شده بود.

فیشر در انگلستان بود تا برای قسمت سوم کمدی تلویزیونی بریتانیا به نام «فاجعه» جلوی دوربین برود. او وقتی نوجوان بود برای کمدی «شامپو» در سال ۱۹۷۵ بازی کرده بود و سال ۱۹۷۷ با بازی در نقش پرنسس لیا به شهرت رسید.

او با اکران فیلم «جنگ ستارگان» دوباره در راس خبرهای جهان جای داشت چون با هریسون فورد به عنوان دو بازیگر قدیمی این فیلم بار دیگر در قسمت هفتم راهی سینماها شده بودند. او در ضمن اعلام کرده بود که هنگام ساخته شدن فیلم نخست رابطه عاشقانه‌ای بین او و هریسون فورد شکل گرفته بود که البته بیش از ۳ ماه نپایید.

درباره حمله قلبی این بازیگر، هم‌بازی دیگر او مارک همیل که در نقش لوک اسکای واکر بازی می‌کند در توییتر نوشت: دیگر ۲۰۱۶ نمی توانست بدتر از این بشود... همه مان عشقمان را نثارت می کنیم.

فیشر دختر دبی رینولدز بازیگر و ادی فیشر خواننده است که سال ۲۰۱۰ درگذشت.