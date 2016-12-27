کری فیشر بازیگر «جنگ ستارگان» درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، بازیگر آمریکایی که برای بازی در نقش پرنسس لیا در فیلم «جنگ ستارگان» شهرت جهانی داشت، چند روز پس از یک سکته قلبی گسترده، جان باخت.

خانم فیشر امروز سه شنبه در حالی که نتوانست از عوارض سکته قلبی که چند روز پیش در هواپیما به اودست داد رهایی یابد، درگذشت.

بیلی لورد پسر او با تایید خبر درگذشت مادرش در ساعت ۸:۵۵ صبح (به وقت محلی) در بیمارستان از اعلام این خبر ابراز تاسف کرد.

او روز جمعه در حالی که از لندن عازم لس‌آنجلس بود در هواپیما دچار عارضه سکته قلبی شده بود.

در هفتمین قسمت از مجموعه «جنگ ستارگان» که دسامبر سال ۲۰۱۵ به نمایش درآمد، هریسون فورد، کری فیشر و مارک همیل سه بازیگر به یادماندنی از قسمت اصلی این مجموعه، بار دیگر در کنار هم بازی کرده بودند.

خانم فیشر که بازیگر فیلم‌های دیگری چون «هری سالی را ملاقات کرد» و«برادران بلوز» هم بود ، چهار رمان نوشته بود و سه کتاب خاطرات در کارنامه‌اش داشت.