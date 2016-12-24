فروش آنلاین بلیت قطار نخجوان-مشهد از ۱۲دی ماه

میرحسن موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قطار مستقیم نخجوان-مشهد روز ۹ دی ماه با حضور مقامات دو کشور ایران و آذربایجان به صورت رسمی راه اندازی می شود.

وی ادامه داد: این قطارساعت ۱۰:۳۰ صبح روز پنج شنبه از نخجوان به سمت مشهد حرکت می کند و پس از طی مسافتی در حدود ۱۸۵۸ کیلومتر، ساعت ۵ بعدازظهر روز جمعه به ایستگاه مشهد می‌رسد.

به گفته معاون مسافری شرکت راه آهن، قیمت بلیت این مسیر ۴۰ فرانک سوئیس( ۱۵۸ هزار تومان) وظرفیت هر کوپه آن ۴ نفر است.

این مقام مسئول گفت:براساس توافق طرفین، ۹ دی ماه این قطار از نخجوان حرکت کرده و سپس به مشهد می‌رسد که با توجه به تفاوت در ساختار ریلی دو کشور، بوژی(ارابه واگن) این قطار باید در ایستگاه جلفا، تغییر کند زیرا خط راه آهن آذربایجان عریض و برای ایران نرمال است.

موسوی بیان کرد: براساس برنامه، تشریفات گمرکی و مشاهده پاسپورت در ایستگاه جلفا انجام می شود و قطار از این ایستگاه به سمت مشهد حرکت می کند.

وی به تشریح جزییات حرکت قطار نخجوان- مشهد پرداخت و افزود: این قطار به صورت قطعی، هفته‌ای یکبار به سمت مشهد حرکت می‌کند، یعنی قطار آخر هفته از نخجوان به مشهد و بالعکس حرکت می‌کند البته درصورت استقبال مسافران هفته‌ای دو زوج سفر در این مسیر انجام می‌شود.

معاون مسافری شرکت راه آهن، اضافه کرد: پس از راه اندازی قطار مسافری نخجوان- مشهد در ۹ دی ماه، روزهای قطعی انجام این حرکت تعیین می‌شود ضمن اینکه فروش بلیت مسیر نخجوان-مشهد از شنبه ۱۲ دی ماه در سامانه آنلاین فروش بلیت(نخجوان-مشهد و مشهد-نخجوان) آغاز می‌شود.

موسوی اظهار داشت: مسافران اولین قطار، نخجوانی‌ها هستند و تمام بلیت هم به آذربایجانی‌ها فروخته می‌شود اما اگر ظرفیت قطار کامل نشود، ۲۴ ساعت قبل از حرکت قطار به راه آهن جمهوری اسلامی ایران اطلاع رسانی می شود و راه آهن اقدام به فروش بلیت در ایران می‌کند.

به گفته وی، پیشنهاد ایجاد مسیر ریلی نخجوان-مشهد از سوی راه آهن جمهوری اسلامی بوده است و براساس رایزنی های اولیه، این قطار سه شنبه ها از نخجوان و جمعه ها از مشهد حرکت دارد که اگر تعداد سفرها به دو زوج برسد روزهای آن تغییر می کند که این موضوع به رایزنی ایران و آذربایجان بستگی دارد.

معاون مسافری شرکت راه آهن، افزود: اولین قطار مستقیم از نخجوان به مشهد حرکت می کند اما امکان حرکت به تهران و تبریز هم ایجاد شده است و مسافران می توانند از نخجوان به سه شهر تهران، مشهد و تبریز سفر کنند.