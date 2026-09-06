به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهنامه «رجعت نور» شامل مجموعهای از آثار، یادداشتها و گفتارهای تحلیلی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، که همزمان با این مراسم تهیه و چاپ شده بود، توسط پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی در دسترس عموم قرار گرفت.
این ویژهنامه با تمرکز بر ابعاد اجتماعی، تاریخی و فکری تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، در پنج محور اصلی به بررسی ابعاد این رویداد و نسبت آن با مسیر آینده انقلاب اسلامی پرداخته است.
در نخستین محور با عنوان «نسبت تشییع رهبر شهید و بعثت ملت ایران»، ابعاد اجتماعی و تاریخی حضور مردم در مراسم تشییع بررسی شده و این رویداد بهعنوان فراتر از یک مراسم سوگواری و در نسبت با شکلگیری مرحلهای تازه در حرکت ملت ایران مورد توجه قرار گرفته است.
«نسبت تشییع رهبر شهید و خونخواهی» دومین محور این ویژهنامه است که در آن مفهوم خونخواهی رهبر شهید و نسبت آن با مراسم تشییع و استمرار حرکت پس از این رویداد بررسی شده است.
در محور سوم با عنوان «نسبت تشییع رهبر شهید و مکتب آیتالله خامنهای»، موضوع بازخوانی، احیاء و استمرار مکتب فکری و سیاسی رهبر شهید مورد توجه قرار گرفته و نسبت تشییع با تداوم این مکتب بررسی شده است.
همچنین محور چهارم به «مقایسه تاریخی تشییع امام خمینی(ره) و رهبر شهید» اختصاص دارد. در این بخش، شباهتهای تاریخی میان بدرقه امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۸ و تشییع رهبر شهید بررسی شده و موضوعاتی از جمله تجدید بیعت و پیامدهای این مشابهت تاریخی برای آینده انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است.
«نسبت تشییع رهبر شهید و آینده انقلاب اسلامی» نیز پنجمین محور این ویژهنامه است که در آن، تشییع رهبر شهید از منظر جایگاه آن در پایان یک دوره تاریخی و آغاز مرحلهای جدید برای تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی بررسی میشود.
ویژهنامه «رجعت نور» با هدف گردآوری و ارائه مجموعهای از آثار و گفتارهای مرتبط با تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، اکنون برای استفاده عموم در دسترس قرار گرفته است.
علاقهمندان میتوانند این ویژه نامه را از اینجا دانلود و مشاهده کنند:
پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی ویژهنامه رجعت نور با محوریت تشییع رهبر شهید انقلاب را منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، ویژهنامه «رجعت نور» شامل مجموعهای از آثار، یادداشتها و گفتارهای تحلیلی درباره تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، که همزمان با این مراسم تهیه و چاپ شده بود، توسط پژوهشگاه علوم و معارف انقلاب اسلامی در دسترس عموم قرار گرفت.
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