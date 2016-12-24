آموزش پژوهشی اولویت دانشگاه فرهنگیان/حال پژوهش دانشگاهها خوب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمود مهرمحمدی ظهر شنبه در در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره ملی نوآوری های علمی و پژوهشی دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان که به میزبانی یزد برگزار شد، اظهار داشت: دانشگاه فرهنگیان یک دانشگاه آموزش پژوه است و کار آن تربیت معلم نسل جدید و پژوهنده و فکور است.

وی عنوان کرد: خط پژوهشی ما در دانشگاه فرهنگیان مشابهت‌هایی با دانشگاه‌های دیگر دارد که البته تناقضاتی نیز دارد و باید این تناقضات مورد عنایت و وجهه همت در دانشگاه فرهنگیان قرار گیرد.

مهرمحمدی افزود: آنچه می‌تواند برای دانشگاه فرهنگیان روشنی‌بخش راه باشد، علم تربیت معلم است بنابراین بنا به دستور الهی مجاز نیستیم در مسیر تربیت معلم بدون استفاده از علمی که می‌تواند نوری بر راه و مسیر بتاباند و راه را برای ما روشن کند، در تاریکی و ابهام گام برداریم.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان بیان کرد: اگر تربیت معلم به عنوان یک حوزه مستحق پژوهش به رسمیت شناخته نشده به دلیل مهجوریت تربیت معلم بوده که البته تلاش هایی برای کمرنگتر شدن این تصور غلط صورت گرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شاخص هایی که بر اساس آن می توان وضعیت پژوهشی یک نهاد دانشگاهی را مورد سنجش قرار دارد، عنوان کرد: بر اساس این شاخص ها اعلام می کنم که حال پژوهش دانشگاه فرهنگیان خوب نیست و روشن است که در دانشگاه ها وضعیت مناسبی در حوزه پژوهش نداریم.

مهرمحمدی ادامه داد: انتظاراتی از اساتید دانشگاه در این زمینه داشتیم که این انتظارات کمتر برآورده شده که البته اگر در این زمینه ضعف متوجه مدیریت دانشگاه و معاونت پژوهشی باشد، به طور قطع به آن رسیدگی خواهد شد.

وی تصریح کرد: درد مشترک همه ما، اعتلای تربیت معلم کشور و دانشگاه فرهنگیان است و این اعتلا به جز از طریق علم و پژوهش تربیت معلم حاصل نمی شود.

سرپرست دانشگاه فرهنگیان اظهار امیدواری کرد: دانشگاه فرهنگیان در مسیر تولید علم و دانش تربیت معلم، بتواند در آینده حرف‌های بیشتری برای گفتن داشته باشد ضمن اینکه اکنون نیز برنامه ریزی های خوبی در معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان انجام شده که ثمرات آن را در آینده شاهد خواهیم بود.