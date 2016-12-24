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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۱۲

توسط پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

برگزاری کرسی «درآمدی بر روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن کریم»

برگزاری کرسی «درآمدی بر روش‌شناسی تفسیر سیاسی قرآن کریم»

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی «درآمدی بر روش شناسی تفسیر سیاسی قرآن کریم» امروز 4دی در ساختمان انجمن های علمی حوزه، برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان «درآمدی بر روش شناسی تفسیر سیاسی قرآن کریم» امروز، شنبه ۴ دی ماه، به کوشش پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن و اداره همکاری های علمی و پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار می شود.

در این کرسی ترویجی حجت الاسلام نظرزاده به ارائه موضوعات خود می پردازد.

محمد پزشکی و حجت الاسلام سید حمید جزایری از ناقدان جلسه هستند که این کرسی ترویجی به دبیری حجت الاسلام علی اصغر نصرتی است.

کرسی ترویجی عرضه و نقد ایده علمی، با عنوان «درآمدی بر روش شناسی تفسیر سیاسی قرآن کریم»،امروز، ۴دی ماه از ساعت ۱۸ در شهر مقدس قم، ابتدای بلوار جمهوری، کوچه دوم، ساختمان انجمن های علمی حوزه، برگزار می شود.

کد مطلب 3858606

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