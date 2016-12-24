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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۷

۵۰ فروند کشتی ایران تحت پوشش بیمه P&I قرار گرفت

۵۰ فروند کشتی ایران تحت پوشش بیمه P&I قرار گرفت

بخش اعظمی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از پوشش دوباره مصونیت و حمایت بیمه ای کلوپ بین المللی Steamship Mutual P&I برخوردار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی، جاناتان آندروز مدیر کلوپ بین المللی Steamship Mutual، گفت: از اینکه تعداد قابل توجهی از شناورهای ناوگان ایران(IRISL) تحت پوشش بیمه ای کلوپ ما قرار گرفته اند، خوشحالیم و امیدوارم شاهد بازگشت مدیران ایرانی به هیات مدیره این کلوپ نیز باشم.

بر اساس اعلام کشتیرانی، بخش اعظمی از ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از پوشش دوباره مصونیت و حمایت بیمه کلوپ بین المللی Steamship Mutual P&I برخوردار شده است و بیش از ۵۰ فروند شناور کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در لیست کلوپ گروه بین المللی P&I قرارگرفته اند.

پیش از اعمال تحریم ها درسال ۲۰۰۹، کلوپ بین المللی Steamship Mutual P&I، بیمه گراصلی و به عبارتی دیگر، مورد علاقه‌ترین کلوپ از سوی شناورهای ناوگان ایران شناخته شده بود.

 ناوگان ایران کشتی‌های کانتینری، فله برهای بزرگ و شناورهای چند منظوره را در تحت پوشش بیمه ای کلوپ بیمه ای مذکور قرار داده است و به نظر می رسد شناورهایی که در سطح تجارت بین المللی فعال هستند، در اولویت قرار خواهند گرفت.

 درماه آگوست سال جاری میلادی و طی سفرهیئت نروژی به تهران، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تفاهم نامه ای با کلوپ بیمه ای P&I Skuld این کشور نیز به امضا رساند.

کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران نخستین خط کشتیرانی دراین کشور بود که مورد هدف تحریم های غربی و اروپایی قرار گرفت. در حال حاضر کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش این کشور" NITC " در راستای بازسازی روابط، همکاری با کلوپ بین المللی بیمه ای Steamship Mutual را از سر گرفته اند.

کد مطلب 3858701

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