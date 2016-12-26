به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، عبدالهاشم حسن نیا، اظهار داشت:تا ابتدای دی‌ماه سال جاری بیش از ۱۸۳ هزار کیلومتر از راه‌ها توسط راهداران برف روبی شدند. طی مدت مذکور ۱۴ هزار و ۸۴ مأموریت از سوی ماشین‌آلات راهداری در محورهای مختلف ثبت شده است و با تلاش گروه‌های راهداری ۹ هزار و ۲۷۶ دستگاه خودرو از شرایط کولاک، مه و برف با کمک‌رسانی به مکان‌های امن انتقال داده شد و ۹۰۷ نفر از مسافران اسکان اضطراری یافتند.

وی افزود:۱۵۹ هزار و ۳۴ تُن شن و نمک در محورهای یخ‌زده کشور پخش شدند و در ۱۲۰۰ مقطع در محورهای کوهستانی ریزش برداری انجام شده، همچنین ۳۰ هزار لیتر محلول ضدیخ برای برقراری عبور و مرور و پاک‌سازی از راه‌ها استفاده شده است.

معاون راهداری افزود: عملیات راهداری زمستانی از ۱۵ آذرماه در سراسر کشور آغاز شده و تا پایان اسفندماه تداوم دارد.

حسن نیا همچنین اعلام کرد: ۷۷۰ راهدارخانه ثابت و موقت جهت استقرار نیروهای راهدار آماده شده که این اماکن جهت اسکان هم‌وطنان در شرایط اضطراری نیز قابل‌استفاده است، همچنین تعداد ۹ هزار دستگاه انواع ماشین‌آلات راهداری در اختیار راهداران جهت انجام عملیات راهداری زمستانی قرارگرفته ضمن اینکه بالغ‌ بر ۲۵۰ هزار تن نمک هم خریداری و در انبارها ذخیره‌شده است.

حسن نیا با تأکید برپیش از اقدام به سفر از وضعیت راه‌ها به‌ویژه در جاده‌های کوهستانی اطلاع کسب کنند، افزود: ۳۴ مرکز مدیریت راه‌ها در سراسر کشور و یک مرکز در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، اطلاعات لحظه‌ای از راه‌ها به‌صورت تصویری، شرایط جوی و ترافیکی سرمحورهای مواصلاتی را در اختیار مردم و مسافران قرار می‌دهد و کاربران جاده‌ای می‌توانند به‌صورت شبانه‌روزی با شماره ۱۴۱ تماس بگیرند و یا از طریق نصب اپلیکیشن جامع ۱۴۱ از آخرین وضعیت اطلاعات راه‌ها آگاهی پیدا کنند.