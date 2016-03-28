امکان تردد در برخی محورهای زنجان و آذربایجان غربی با زنجیر چرخ

به گزارش خبرگزاری مهر برابر گزارش های دریافتی از پلیس راهور ناجا، در استان آذربایجان غربی (محور تکاب-شاهین دژ)و استان زنجان (محورهای زنجان-بیجار,خدابنده-ابهر,زنجان-خدابنده و زنجان-طارم) بارش برف اعلام شد.

همچنین در استان های اردبیل، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، کرمان، همدان، کردستان، کرمانشاه ، گیلان، شرق استان تهران(اکثر محورها) و در استان آذربایجان غربی(محورهای پیرانشهر، نقده، سردشت) استان چهارمحال و بختیاری (محورهای شهرکرد- خوزستان، کوهرنگ - مسجدسلیمان)، استان مرکزی (آزادراههای ساوه-تهران و ساوه-همدان) و استان قم(محور سلفچگان)بارش باران گزارش شده است.

همچنین ترافیک در باند شمال به جنوب محور هراز(محدوده تونل تکاور)، باند شمال به جنوب محور فیروزکوه(محدوده های شیرگاه تا کارسالار)شمال به جنوب محور کرج-چالوس (محدوده های دزدبن، هزارچم) و آزادراه کرج -قزوین (باند جنوبی محدوده مهر شهر تا پل فردیس) نیمه سنگین است.

در استان آذربایجان غربی (محور تکاب-شاهین دژ)و استان زنجان (محورهای خدابنده-ابهر، زنجان-خدابنده و زنجان-طارم) تردد وسایل نقلیه با زنجیر چرخ امکانپذیر است و در استان خراسان جنوبی (محور طبس) دارای گرد و خاک شدید همراه با کاهش دید گزارش شده است.

سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار می باشند.