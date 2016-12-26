مدرسه بین المللی مدیریت مصرف انرژی در تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش سه روزه مباحث مهمی در خصوص دستاوردهای نوین در مدیریت مصرف با حضور مدیران و مسئولان استان و کشور و با شرکت اساتید برجسته کشوری و بین المللی ارائه می شود.

در این همایش ۱۰ تن از اساتید و متخصصان حوزه انرژی و مدیریت مصرف مطالبی را در خصوص موضوعاتی چون بازرسی انرژی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی در بخش صنایع، معیارهای مصرف انرژی در صنایع، ارائه راهکارهای بهینه سازی و توجه به خط تولید حین خرید، طراحی و مدل سازی برنامه های مدیریت مصرف، شبکه های هوشمند با نفوذ بالای منابع انرژی تجدید پذیر و مطالعات پایایی در سیستم های قدرت ارائه خواهند کرد.

گفتنی است این گردهمایی از ششم تا هشتم دی با مشارکت شرکت توزیع نیروی برق تبریز، دانشگاه تبریز، شرکت توانیر و انجمن انرژی ایران شاخه آذربایجان شرقی در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز برگزار می شود.