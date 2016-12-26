تعیین استاندارد میزان نمک و شکر محصولات غذایی از سوی دولت

به گزارش خبرنگار مهر، نیره پیروزبخت در همایش امنیت غذا، سلامت و توسعه با اشاره به رشد قابل ملاحظه کشور در زمینه امنیت غذایی افزود: قوانین و مقررات خوبی در زمینه ایمنی و سلامت غذا بر اساس استانداردهای بین المللی تدوین شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد هماهنگی میان سازمان ها در امنیت غذایی از مزرعه تا مصرف کننده هستیم.

رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: در اهمیت امنیت غذایی همین بس که ایمنی غذا حتی بر ژن انسان تاثیرگذار است، بنابراین از شروع یعنی از کشاورز تا وزارت بهداشت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نیرو و... در ایجاد امنیت غذایی موثرند.

پیروزبخت با بیان اینکه باید با مطالعات روز جهانی همراه باشیم، ادامه داد: سازمان ملی استاندارد رهبری گروه کدکس در منطقه را برعهده گرفته است.

وی اضافه کرد: در زمینه استاندارد فرآورده های غذایی ۳۸ استاندارد موجود است و بر اساس فرمان اقتصاد مقاومتی همه محصولات داخلی باید استاندارد داشته باشد.

رئیس سازمان ملی استاندارد با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با وزارت بهداشت و جهاد کشاورزی تاکید کرد: موضوعاتی چون تغذیه حلال در این مذاکرات مورد توجه قرار گرفته است. همچنین نگرانی های دولت از میزان نمک و شکر مواد غذایی در این تفاهم نامه‌ها پیگیری شده و اقداماتی برای کاهش این اقلام انجام داده ایم.

پیروزبخت با اشاره به تشکیل شورای عالی سلامت گفت: موضوع استاندارد نان صنعتی و اقدامات کاهشی برای استاندارد نمک و شکر در این شورا مطرح شده است.

وی افزود: آیین نامه توسعه کشاورزی ارگانیک و حد آلاینده محصولات کشاورزی، موضوع استفاده از چربی های گیاهی در محصولات لبنی و پایش آب آشامیدنی در مناطق مختلف از جمله موضوعات پیگیری شده در سازمان ملی استاندارد است.

رئیس سازمان ملی استاندارد به موضوع یکپارچگی غذایی اشاره کرد و ادامه داد: اصالت غذا، ایمنی غذا و کیفیت در بحث یکپارچگی غذا مطرح می شود و اگر توسعه را با مفهوم واقعی در نظر نگیریم، سلامت شهروندان دچار خدشه خواهد شد.

پیروزبخت گفت: نباید اینگونه باشد که یک روز نگران آلاینده ها، یک روز نگران سموم و یک روز نگران حلال بودن محصولات غذایی باشیم.

وی با بیان اینکه به عنوان یک کشور اسلامی از حلال بودن محصولات تولیدی در کشور اطمینان داریم، گفت: تاکنون به موضوع «حلال» کمتر پرداخته شده است، اما برای صادرات محصولات غذایی باید مشخصات حلال بودن را در مراودات تجاری در نظر بگیریم.

رئیس سازمان ملی استاندارد از سخت تر شدن ارائه علامت استاندارد به محصولات خبر داد و افزود: برای نخستین بار ارائه علامت استاندارد دو امضایی شده یعنی علاوه بر امضای مسئولان سازمان استاندارد باید به تایید نماینده ولی فقیه نیز برسد.