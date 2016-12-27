صوت/ شکاری که شکارچی از آن گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «شکار» درباره فردی است که می خواهد قوطی ای را نشانه بگیرد و فردی به او آموزش می دهد که چگونه یک پرنده را شکار کند اما حین شکار، فرد شکارچی پشیمان می شود.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷/۵ بشنوند.

- ببین این علامت بعلاوه رو می بینی؟

*آآرره.

- این علامت باید درست بیفته رو سینه شکار.

*خب.

- قبل از اینکه ماشه رو بچکونی یک نفس عمیق بکش بعد نفست و توی سینت حبس کن.

*اوهوم.

-باید مراقب باشی دستت نلرزه اگه نه همه چی خراب میشه.

*فهمیدم....