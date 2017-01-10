  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۵۱

سه‌شنبه ها با رادیو نمایش

صوت/ برو و گرد جهان بچرخ تا بفهمی «من» کیست

صوت/ برو و گرد جهان بچرخ تا بفهمی «من» کیست

نمایش «عاشق و معشوق» داستان مرد عاشقی است که یک سال به خواسته محبوبش به دنبال یافتن «من» خویش رفته است و بعد از آن دیگر خودش نیست.

دریافت 4 MB

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «عاشق و معشوق» کاری از هنرمندان رادیو نمایش، داستان عاشقی است که به خواسته معشوقه خود یک سال است که به دنبال یافتن «من»ِ خویش رفته و حالا بعد از یک سال بازگشته است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*کیست که اینچنین بر در می کوبد؟

- منم... من... یار تو. پس از سالی از سفر آمدم، در بگشای که به روی تو محتاج و به تبسمت تشنه. بی تاب چشم هایت هستم.

*نمی شناسمت. از این در برو که اینجا درگاه تو نیست.

- این صدای توست در بگشای.

*برو و گرد جهان بچرخ تا بفهمی که این منِ تو کیست. این در بر هیچ «من»ی گشاده نیست. برو...

کد مطلب 3873386
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها