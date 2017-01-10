صوت/ برو و گرد جهان بچرخ تا بفهمی «من» کیست

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «عاشق و معشوق» کاری از هنرمندان رادیو نمایش، داستان عاشقی است که به خواسته معشوقه خود یک سال است که به دنبال یافتن «من»ِ خویش رفته و حالا بعد از یک سال بازگشته است.

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*کیست که اینچنین بر در می کوبد؟

- منم... من... یار تو. پس از سالی از سفر آمدم، در بگشای که به روی تو محتاج و به تبسمت تشنه. بی تاب چشم هایت هستم.

*نمی شناسمت. از این در برو که اینجا درگاه تو نیست.

- این صدای توست در بگشای.

*برو و گرد جهان بچرخ تا بفهمی که این منِ تو کیست. این در بر هیچ «من»ی گشاده نیست. برو...