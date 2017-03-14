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۲۴ اسفند ۱۳۹۵، ۱۱:۳۶

سه‌شنبه ها با رادیو نمایش

ماجرای کارمندی که قبل از سال نو نمی تواند به خانه برود

ماجرای کارمندی که قبل از سال نو نمی تواند به خانه برود

نمایش رادیویی «پژواک» درباره یک کارمند امداد خودرو است که همسرش از او می خواهد قبل از سال نو به خانه بازگردد ولی او نمی تواند.

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به گزارش خبرنگار مهر، نمایش رادیویی «پژواک» درباره یک کارمند امداد خودرو است که در فاصله یک روز مانده به عید در جاده است و همسرش از او می خواهد به منزل بازگردد چراکه قرار است برایشان مهمان بیاید اما ناگهان تماسی با او گرفته می شود و...

بخشی از دیالوگ های این نمایش را در زیر می خوانید و می‌توانید نمایش را به طور کامل در فایل ضمیمه گوش کنید. همچنین مخاطبان می‌توانند برنامه های رادیو نمایش را روی موج ۱۰۷.۵ بشنوند.

*می خواستی کجا باشم، تو ماشین.

- همش یه روز مونده به عید.

*هدی جان گفتم که نمیشه باید کشیک وایستم اگر قرار بود تو روزهای تعطیل ما هم عین بقیه مردم تو خونه باشیم که دیگه اسمش نمیشد امداد خودرو.

- بله ولی هر سال هم قرار نیست دایی من تعطیلات عید بیاد خونمون.

*اونا که از صبح راه افتادن سمت ما هنوزم نرسیدن.

- خب میان دیگه لابد وسط راه جایی دارند استراحت می کنند...

کد مطلب 3932207

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