کنارگذاشتن علم کنونی نه عاقلانه است و نه شدنی

به گزارش خبرنگار مهر، دومین جلسه از سلسله نشست «آسیب شناسی علوم اجتماعی اسلامی» با سخنرانی حجت الاسلام پارسانیا روز گذشته در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد. فایل صوتی این نشست از لینک بالا قابل دریافت است.

در بخشی از این فایل صوتی آمده است: «ما نیاز به اینکه اساس علم را تغییر دهیم نداریم. لذا این اشکال سهمی از حقیقت دارد. اگر علمی را با روشی که به نظر شما دینی نیست تئوریزه کردید، آیا درون این دانش ظرفیت های مثبت فراوانی وجود ندارد؟ روش تهذیبی به این معنی است ذره ذره و قدم به قدم به صورت انتقادی برخورد کردن یعنی محققانه با علم برخود کن نه مقلدانه. اگر می توان با علم موجود عمل کرد؛ انتخاب رویکرد تاسیسی ممکن است حرام باشد. لذا در علوم مختلف باید زندگی و عمل کرده و با آن برخورد کرد تا بتوان در آن تصرف نمود. تهذیب باید در جهت تهذیب مبانی و اصول و متافیزیک پیش برود. اینکه ما علم کنونی را کنار بگذاریم نه عاقلانه است و نه شدنی. اقتدار علم مدرن آنقدر سنگین است که امکان تهذیب را نیز به سادگی نمی دهد.»