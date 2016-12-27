۶.۵ تن مواد مخدر در استان بوشهرکشف شد/ افزایش ۱۰۷ درصدی کشفیات

به گزارش خبرنگار مهر، ارسطو ترکمان‌منش بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست شورای مبارزه با مواد مخدر منطقه ویژه پارس اظهار داشت: طی ۹ ماه امسال ۶.۵ تن مواد مخدر در استان بوشهر کشف شده است که شاهد افزایش ۱۰۷ درصدی کشفیات مواد مخدر در استان هستیم.

وی با اشاره به اینکه ۳.۵ تن از این مواد مخدر توسط نیروی انتظامی کشف شده است، اضافه کرد: ۲.۸ مواد مخدر نیز با تلاش نیروهای امنیتی استان بوشهر کشف شده است که یک سوم از این مواد سهم شهرستان‌های جنوبی استان بوده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر از دستگیری دو هزار و ۹۰۰ در ارتباط با مواد مخدر در استان بوشهر خبر داد و افزود: ۱۰۷ باند کلان مواد مخدر در سطح استان متلاشی شده است که یک سوم از این باندها مربوط به شهرستان‌های جنوبی استان است.

وی تصریح کرد: اگر در گذشته در مهدکودک‌ها و مدارس اقدامات مناسبی در زمینه پیشگیری انجام می‌شد، امروزه شاهد این وضعیت در عرصه مواد مخدر نبودیم.

ترکمان‌منش خواستار اجرای طرح آموزشی همتایان دانش‌آموزی در استان بوشهر شد و بیان کرد: این طرح روشی برای انتقال دانش است که قابل اعتماد است و افکارها و باورها منتقل می‌شود.

وی خواستار انجام راهکارهایی برای جبران آسیب‌های گذشته شد و ادامه داد: طرح غربال‌گری محیط کاری نیز باید انجام شود و آمار و ارقام دقیقی از وضعیت اعتیاد ارائه شود که بتوان راهکارهای درمانی را اجرا کرد.

ساماندهی وضعیت افاغنه و توسعه مراکز درمانی اعتیاد از دیگر موضوعات مطرح‌شده توسط دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر بود.