هیأتی از حزب الله در سفارت روسیه در بیروت حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، شماری از اعضای حزب الله لبنان سقوط هواپیمای روسی را به مقامات این کشور تسلیت گفتند.

در همین راستا، هیأتی از حزب‌الله با حضور در سفارت روسیه در بیروت، با ملت و دولت این کشور در حادثه سقوط هواپیما ابراز همدردی کرد و بر محکم بودن روابط مردم لبنان و روسیه تاکید کردند.

صبح روز ۲۵ دسامبراطلاعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه هواپیمای توپولوف ۱۵۴ وزارت دفاع روسیه که از سوچی به سمت پایگاه حمیمیم در سوریه پرواز می کرد از رادار خارج شد. کمی بعد اطلاع داده شد که بقایای هواپیمای توپولوف ۱۵۴ در ۱.۵ کیلومتری ساحل سوچی پیدا شده است. براساس اطلاعات دقیق ، ۹۲ نفر در این هواپیما بودند.

وزارت امور اضطراری روسیه اعلام کرد بخش هایی از لاشه هواپیمای توپولف روسیه که روز گذشته در نزدیکی سوچی سقوط کرده بود در آبهای دریای سیاه پیدا شده است.